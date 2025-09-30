لمنع "الرذيلة".. يوم ثانٍ بلا إنترنت في أفغانستان

Advertisement

شهدت يوما ثانيا بدون خدمة اتصالات وإنترنت، الثلاثاء، بعدما قطعت سلطات شبكة الألياف البصرية.وبدأت سلطات طالبان قطع الاتصالات والإنترنت عن بعض الولايات في وقت سابق من هذا الشهر لمنع "الرذيلة".وليل الإثنين الثلاثاء، ضعفت إشارة الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت تدريجا حتى أصبحت نسبة "الاتصال الوطني الإجمالي أقل من 1 بالمئة (من المستويات الطبيعية)، مما يجعل الأمر انقطاعا شاملا" وفق ما أفادت منظمة "نتبلوكس" لرصد الإنترنت والأمن السيبراني.وهذه المرة الأولى التي تقطع فيها الاتصالات منذ عودة طالبان إلى الحكم في 2021 وفرضها قوانين مشددة.وقبل دقائق من قطع خدمة الإنترنت والاتصالات، أفاد مصدر حكومي أن الانقطاع سيستمر "حتى إشعار آخر".وأضاف طالبا عدم كشف هويته أن الخدمة "سيتم قطعها، سيحدث ذلك تدريجا الليلة، هناك ما بين ثمانية إلى تسعة آلاف عمود اتصالات سيتم قطع خدمتها".وأكد: "ليست هناك أي وسيلة أو نظام آخر للاتصال.. سيتأثر القطاع المصرفي والجمارك وكل شيء في أنحاء البلاد".وقالت "نتبلوكس" إن "قطعا شاملا لخدمة الاتصالات بدأ على مستوى البلاد"، مشيرة إلى أن الواقعة "تتوافق مع فصل متعمّد للخدمة".