عربي-دولي
هي الأقوى منذ 3 أشهر... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض اليوم
Lebanon 24
30-09-2025
|
08:43
A-
A+
أعلن رئيس مختبر
علم الفلك
الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية
سيرغي
بوغاتشيف، أنّ الأرض بدأت تتأثر اليوم الثلاثاء بعاصفة مغناطيسية هي الأقوى منذ ثلاثة أشهر.
وقال بوغاتشيف لوكالة "نوفوستي" الروسية:"يتم تسجيل ارتفاع حاد في تقلبات المجال المغناطيسي للأرض، ووفقا لأحدث القياسات، ارتفع مؤشر النشاط المغناطيسي للأرض إلى المستوى 7.33، وهو ما يعادل عاصفة مغناطيسية من الفئة +G3 على مقياس العواصف المغناطيسية الذي يصنف العواصف في خمس فئات". (روسيا اليوم)
عاصفة مغناطيسية شديدة القوة قد تضرب الأرض غداَ!
Lebanon 24
عاصفة مغناطيسية شديدة القوة قد تضرب الأرض غداَ!
30/09/2025 19:21:42
30/09/2025 19:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عواصف مغناطيسية ستضرب الأرض اليوم… وتحذيرات عاجلة من العلماء
Lebanon 24
عواصف مغناطيسية ستضرب الأرض اليوم… وتحذيرات عاجلة من العلماء
30/09/2025 19:21:42
30/09/2025 19:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قد تؤثر على الاتصالات والصحة.. تحذير من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض
Lebanon 24
قد تؤثر على الاتصالات والصحة.. تحذير من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض
30/09/2025 19:21:42
30/09/2025 19:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. الأرض تواجه كارثة مغناطيسية قد تهدّد البشرية!
Lebanon 24
تحذير.. الأرض تواجه كارثة مغناطيسية قد تهدّد البشرية!
30/09/2025 19:21:42
30/09/2025 19:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بلجيكا: انتهاكات إسرائيل واضحة
Lebanon 24
بلجيكا: انتهاكات إسرائيل واضحة
12:15 | 2025-09-30
30/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين ترامب ونتنياهو.. هل هناك فرص جدية للسلام أم هندسة للانتصار؟
Lebanon 24
بين ترامب ونتنياهو.. هل هناك فرص جدية للسلام أم هندسة للانتصار؟
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدّد "حماس".. تحذيرات نارية وردود فلسطينية غاضبة
Lebanon 24
ترامب يهدّد "حماس".. تحذيرات نارية وردود فلسطينية غاضبة
11:45 | 2025-09-30
30/09/2025 11:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهم بالتعذيب والقتل بعهد الأسد.. من هو القيادي السوري الذي أُوقف بألمانيا؟
Lebanon 24
مُتهم بالتعذيب والقتل بعهد الأسد.. من هو القيادي السوري الذي أُوقف بألمانيا؟
11:35 | 2025-09-30
30/09/2025 11:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف صمدت أوروبا بوجه رسوم ترامب؟
Lebanon 24
كيف صمدت أوروبا بوجه رسوم ترامب؟
11:33 | 2025-09-30
30/09/2025 11:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
14:37 | 2025-09-29
29/09/2025 02:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!
Lebanon 24
تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!
15:04 | 2025-09-29
29/09/2025 03:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:15 | 2025-09-30
بلجيكا: انتهاكات إسرائيل واضحة
12:00 | 2025-09-30
بين ترامب ونتنياهو.. هل هناك فرص جدية للسلام أم هندسة للانتصار؟
11:45 | 2025-09-30
ترامب يهدّد "حماس".. تحذيرات نارية وردود فلسطينية غاضبة
11:35 | 2025-09-30
مُتهم بالتعذيب والقتل بعهد الأسد.. من هو القيادي السوري الذي أُوقف بألمانيا؟
11:33 | 2025-09-30
كيف صمدت أوروبا بوجه رسوم ترامب؟
11:22 | 2025-09-30
زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب وسط الفيليبين
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 19:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 19:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 19:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
