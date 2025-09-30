Advertisement

عربي-دولي

هي الأقوى منذ 3 أشهر... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض اليوم

Lebanon 24
30-09-2025 | 08:43
أعلن رئيس مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية سيرغي بوغاتشيف، أنّ الأرض بدأت تتأثر اليوم الثلاثاء بعاصفة مغناطيسية هي الأقوى منذ ثلاثة أشهر.
وقال بوغاتشيف لوكالة "نوفوستي" الروسية:"يتم تسجيل ارتفاع حاد في تقلبات المجال المغناطيسي للأرض، ووفقا لأحدث القياسات، ارتفع مؤشر النشاط المغناطيسي للأرض إلى المستوى 7.33، وهو ما يعادل عاصفة مغناطيسية من الفئة +G3 على مقياس العواصف المغناطيسية الذي يصنف العواصف في خمس فئات". (روسيا اليوم)
 
 
 

