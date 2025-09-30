هي الأقوى منذ 3 أشهر... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض اليوم

Advertisement

أعلن رئيس مختبر الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية بوغاتشيف، أنّ الأرض بدأت تتأثر اليوم الثلاثاء بعاصفة مغناطيسية هي الأقوى منذ ثلاثة أشهر.وقال بوغاتشيف لوكالة "نوفوستي" الروسية:"يتم تسجيل ارتفاع حاد في تقلبات المجال المغناطيسي للأرض، ووفقا لأحدث القياسات، ارتفع مؤشر النشاط المغناطيسي للأرض إلى المستوى 7.33، وهو ما يعادل عاصفة مغناطيسية من الفئة +G3 على مقياس العواصف المغناطيسية الذي يصنف العواصف في خمس فئات". (روسيا اليوم)