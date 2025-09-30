Advertisement

عربي-دولي

وزير الحرب الأميركي: علينا الاستعداد للحرب للدفاع عن السلام

Lebanon 24
30-09-2025 | 09:50
قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إنّ "ضمان السلام يبدأ من الاستعداد للحرب".
وشدد على "ضرورة أنّ تستعدّ الولايات المتحدة  للحرب دفاعا عن السلام".

وتابع: "كما يعلمنا التاريخ فمن يستحقون السلام هم وحدهم من يخوضون الحرب دفاعا عنه". (روسيا اليوم)
