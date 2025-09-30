Advertisement

إقتصاد

كيف صمدت أوروبا بوجه رسوم ترامب؟

Lebanon 24
30-09-2025 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1423610-638948541606719634.png
Doc-P-1423610-638948541606719634.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو صمد بشكل أفضل من المتوقع في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الاتفاق التجاري المبرم مع واشنطن وارتفاع قيمة اليورو لعبا دورًا أساسيًا في تخفيف الأثر.
Advertisement

وأوضحت لاغارد، خلال مؤتمر للبنوك المركزية في هلسنكي، أن الحكومات الأوروبية دعمت النمو عبر سياسات إنفاق واستثمارات إضافية، ما جعل تأثير الرسوم على التضخم ضئيلاً، وعلى النمو "معتدلاً نسبياً".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد قائمة بسلع لفرض تعريفات انتقامية عليها، لكنه جمّد تنفيذها بعد اتفاق جمركي مع ترمب في تموز حدّد الرسوم عند 15%، استجابةً لضغوط مجموعات الأعمال وتجنبًا لتعريض الدعم الأميركي لأوكرانيا للخطر.

وأكدت لاغارد أن أوروبا لم تشهد اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد، بينما ساهم ارتفاع اليورو في خفض كلفة الواردات.
 
ومع ذلك، يبقى النمو محدودًا، إذ لم يتجاوز 0.1% في الربع الثاني، فيما يُتوقع أن تؤدي الرسوم وحالة عدم اليقين المصاحبة لها إلى خفض النمو بنحو 0.7% بين عامي 2025 و2027.
مواضيع ذات صلة
كيم جونغ أون يغيّر لهجته تجاه واشنطن ويغلق الباب بوجه الجنوب
lebanon 24
01/10/2025 01:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لم نقف مع "حزب الله" بل وقفنا بوجه العدو الإسرائيلي
lebanon 24
01/10/2025 01:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن لم نقف مع حزب الله بل وقفنا بوجه العدو الإسرائيلي
lebanon 24
01/10/2025 01:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "جاد": الجيش هو السد المنيع بوجه آفة المخدرات
lebanon 24
01/10/2025 01:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي

البنك المركزي

دونالد ترامب

أوكرانيا

الأوروبي

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-09-30
16:52 | 2025-09-30
16:45 | 2025-09-30
16:30 | 2025-09-30
16:24 | 2025-09-30
16:06 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24