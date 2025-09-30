كيف صمدت أوروبا بوجه رسوم ترامب؟

Advertisement

قالت رئيسة كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو صمد بشكل أفضل من المتوقع في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي ، مشيرة إلى أن الاتفاق التجاري المبرم مع وارتفاع قيمة اليورو لعبا دورًا أساسيًا في تخفيف الأثر.وأوضحت لاغارد، خلال مؤتمر للبنوك المركزية في هلسنكي، أن الحكومات الأوروبية دعمت النمو عبر سياسات إنفاق واستثمارات إضافية، ما جعل تأثير الرسوم على التضخم ضئيلاً، وعلى النمو "معتدلاً نسبياً".وكان قد أعد قائمة بسلع لفرض تعريفات انتقامية عليها، لكنه جمّد تنفيذها بعد اتفاق جمركي مع ترمب في حدّد الرسوم عند 15%، استجابةً لضغوط مجموعات الأعمال وتجنبًا لتعريض الدعم الأميركي لأوكرانيا للخطر.وأكدت لاغارد أن لم تشهد اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد، بينما ساهم ارتفاع اليورو في خفض كلفة الواردات.