عربي-دولي

إذا فشلت تسوية الشرق الأوسط.. الجيش الأميركي سيتدخل

Lebanon 24
30-09-2025 | 13:06
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الجيش الأميركي قد يضطر للتدخل عسكريًا في حال فشلت جهود تسوية الوضع في الشرق الأوسط، مشددًا على أن هدفه هو "إبقاء المنطقة هادئة" لتجنب هذا السيناريو.
وقال ترامب خلال اجتماعه مع كبار ضباط الجيش الأميركي: "سنسوي الوضع في الشرق الأوسط وهو في الواقع أمر صعب كثيرًا"، مضيفًا: "سنراقب الجزء المتقلب من العالم ونعمل على إبقائه هادئًا حتى لا يضطر الجيش الأميركي للتدخل".

وأوضح الرئيس الأميركي أن بلاده تريد "أن تُبقي جيشها لأمور أخرى غير التدخل في الشرق الأوسط"، مؤكداً في الوقت نفسه عزمه على تأسيس مجلس للسلام بشأن قطاع غزة.

وتوجّه ترامب مباشرة إلى حركة حماس قائلاً: "إما أن تقبل خطة السلام أو لا، وإن لم تفعل فستكون نهاية مؤسفة للغاية".

