إذا فشلت تسوية الشرق الأوسط.. الجيش الأميركي سيتدخل

وقال خلال اجتماعه مع كبار ضباط الجيش الأميركي: "سنسوي الوضع في الشرق الأوسط وهو في الواقع أمر صعب كثيرًا"، مضيفًا: "سنراقب الجزء المتقلب من العالم ونعمل على إبقائه هادئًا حتى لا يضطر الجيش الأميركي للتدخل".وأوضح الرئيس الأميركي أن بلاده تريد "أن تُبقي جيشها لأمور أخرى غير التدخل في الشرق الأوسط"، مؤكداً في الوقت نفسه عزمه على تأسيس مجلس للسلام بشأن .وتوجّه ترامب مباشرة إلى حركة قائلاً: "إما أن تقبل خطة السلام أو لا، وإن لم تفعل فستكون نهاية مؤسفة للغاية".