عربي-دولي

تحقيقات صادمة في إسرائيل عن عملاء لصالح إيران.. هذا ما كشفته

Lebanon 24
30-09-2025 | 13:37
كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن قضية تجسس جديدة لصالح إيران، بعد تقديم إقرار من النيابة العامة ضد شابين من مدينة حولون، هما مئير كرينغل وطال عمرام، تمهيدًا لتوجيه لوائح اتهام بحقهما. التحقيق الذي قادته وحدة "لاهف 433" بالتعاون مع جهاز "الشاباك"، أظهر أنّ المشتبه بهما أجريا اتصالات مع جهات استخبارات إيرانية ونفذا مهامًا أمنية بتوجيه منها، من بينها تصوير قواعد عسكرية وأماكن حساسة داخل إسرائيل، مقابل مبالغ مالية بالعملات المشفّرة.
وتم اعتقال كرينغل خلال شهر آب، وكُشف لاحقا عن عمرام في سياق التحقيق، حيث تم اعتقاله للاشتباه بارتكاب جرائم مماثلة، واتصاله بـ"عميل أجنبي" وتنفيذ مهام بتوجيه منه.

وأشار التحقيق الذي أجرته "لاهف 433" بالتعاون مع الشاباك، إلى أن كرينغل، ومنذ بداية عام 2025، كان على اتصال مع جهات استخبارات إيرانية ونفذ مجموعة متنوعة من المهام الأمنية بناء على توجيهاتهم.

في هذا السياق، قام مئير بمهام تصوير لقواعد عسكرية وأماكن عامة في إسرائيل بتوجيه من مشغليه، بل وحتى خلال حرب الـ12 يوما مع إيرن، بادر بالاتصال بالإيرانيين من أجل تنفيذ مهام إضافية.

وكشف التحقيق أن كرينغل كان على اتصال مع جهات مرتبطة بمنظمة VIPemployment، التي تُعرّف نفسها بأنها "جهاز المخابرات الإيراني وتعمل على تجنيد إسرائيليين عبر الإنترنت"، وفق صحيفة "معاريف" الاسرائيلية.

وحسب الصحيفة، حصل المشتبه به في مقابل تنفيذ المهام الأمنية، على أموال بالعملات المشفرة (الكريبتوغرافية). كما تبين أن كرينغل حاول تجنيد أشخاص آخرين لتنفيذ مهام لصالح المخابرات الإيرانية.
