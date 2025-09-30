تحقيقات صادمة في إسرائيل عن عملاء لصالح إيران.. هذا ما كشفته

Advertisement

وتم اعتقال كرينغل خلال شهر آب، وكُشف لاحقا عن عمرام في سياق التحقيق، حيث تم اعتقاله للاشتباه بارتكاب جرائم مماثلة، واتصاله بـ"عميل أجنبي" وتنفيذ مهام بتوجيه منه.وأشار التحقيق الذي أجرته "لاهف 433" بالتعاون مع الشاباك، إلى أن كرينغل، ومنذ بداية عام 2025، كان على اتصال مع جهات استخبارات إيرانية ونفذ مجموعة متنوعة من المهام الأمنية بناء على توجيهاتهم.في هذا السياق، قام مئير بمهام تصوير لقواعد عسكرية وأماكن عامة بتوجيه من مشغليه، بل وحتى خلال حرب الـ12 يوما مع إيرن، بالاتصال بالإيرانيين من أجل تنفيذ مهام إضافية.وكشف التحقيق أن كرينغل كان على اتصال مع جهات مرتبطة بمنظمة VIPemployment، التي تُعرّف نفسها بأنها "جهاز المخابرات وتعمل على تجنيد إسرائيليين عبر الإنترنت"، وفق صحيفة " " الاسرائيلية.وحسب الصحيفة، حصل المشتبه به في مقابل تنفيذ المهام الأمنية، على أموال بالعملات المشفرة (الكريبتوغرافية). كما تبين أن كرينغل حاول تجنيد أشخاص آخرين لتنفيذ مهام لصالح المخابرات .