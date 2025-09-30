زلزال يضرب إندونيسيا.. وهذه قوته

Advertisement

ضرب زلزال بقوة 6.0 درجة على مقياس ريختر مقاطعة جاوة الشرقية بإندونيسيا، اليوم الثلاثاء، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.وقع الزلزال على عمق 13.9 كيلومتر (8.6 ميل)، ووقعت الهزة على بعد 32 كيلومترًا (19.8 ميلًا) من منطقة كاليانغيت في مقاطعة سومينيب.ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.وتشهد ، الواقعة على "حلقة النار" في ، نشاطًا زلزاليًا متكررًا، ويوجد بها أكثر من 120 بركانًا نشطًا.