زلزال يضرب إندونيسيا.. وهذه قوته

Lebanon 24
30-09-2025 | 13:46
ضرب زلزال بقوة 6.0 درجة على مقياس ريختر مقاطعة جاوة الشرقية بإندونيسيا، اليوم الثلاثاء، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقع الزلزال على عمق 13.9 كيلومتر (8.6 ميل)، ووقعت الهزة على بعد 32 كيلومترًا (19.8 ميلًا) من منطقة كاليانغيت في مقاطعة سومينيب.
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وتشهد إندونيسيا، الواقعة على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، نشاطًا زلزاليًا متكررًا، ويوجد بها أكثر من 120 بركانًا نشطًا.
