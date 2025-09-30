26
عربي-دولي
إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حماس شمالي غزة.. من هو؟
Lebanon 24
30-09-2025
|
14:28
A-
A+
أعلن الجيش
الإسرائيلي
عن اغتيال محمد رشيد محمد المصري، قائد وحدة في كتيبة بيت حانون التابعة لحركة
حماس
، والمسؤول عن مقتل الرقيب أول غالب نصارة في 19 نيسان الماضي.
ونقل بيان الجيش وجهاز الأمن
العام الإسرائيلي
(الشاباك) أن المصري شارك في هجوم 7 تشرين الأول، وكان وراء المؤامرة التي أدت لمقتل نصارة وإصابة ضابطة مقاتلة ومسعفة قتالية وكشاف من اللواء
الشمالي
بجروح بالغة. كما خطط ونفذ المصري هجمات أخرى ضد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.
ووفق موقع الجيش، وقع الحادث في شمال
قطاع غزة
حين أطلقت قذيفة RPG على قوة تجميع قتالية، تسببت بإصابة مقاتلتين بجروح خطيرة، ثم تم تفجير عبوة ناسفة ضد قوة التخليص بعد 27 دقيقة، ما أسفر عن مقتل غالب نصارة.
وأشار الجيش إلى أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعقب ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين والعسكريين الإسرائيليين. (ارم نيوز)
