عربي-دولي

فرنسا تدعو حماس لتقبّل الواقع: "لقد خسرتم"

Lebanon 24
30-09-2025 | 16:45
قال وزير الخارجية الفرنسي "إن لم يعد لحماس أي مبرر لرفض خطة غزة".
وأكد "أن على حماس اغتنام الفرصة لنزع سلاحها والرحيل".
وأشار الى "أن على حماس أن تكون واقعية وتتقبل فكرة أنها خسرت".
أضاف "أن خطة أميركا تتوافق مع عدة مبادئ طرحناها مع السعودية". (العربية)
