عربي-دولي

أكثر من 60 قتيلا ودمار واسع.. هذه آخر حصيلة لضحايا زلزال الفلبين

Lebanon 24
30-09-2025 | 23:40
أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب أمس الثلاثاء البلاد إلى نحو 60 قتيلا، فضلا عن عشرات المصابين وتضرر المباني والطرقات.

وبلغت شدة الزلزال 6.9 درجات على مقياس ريختر، وتركز في منطقة ساحلية في وسط الفلبين، حيث تضررت مبان وقطعت طرقات وانقطع التيار الكهربائي، وفق ما أعلنت السلطات. 
ونقلت أسوشيتد برس، عن مسؤول إدارة الكوارث، ريكس يجوت، قوله إن مركز الزلزال، الذي نجم عن صدع محلي، كان على بعد نحو 17 كيلومترا شمال شرقي مدينة بوجو الساحلية في إقليم سيبو، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 90 ألف نسمة، حيث قتل ما لا يقل عن 14 من سكانه.

وأضاف أن حصيلة الضحايا في بوجو مرشحة للارتفاع، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تحاول نقل جرافة لتسريع عمليات البحث والإنقاذ في تجمع سكني جبلي تضرر بانهيار أرضي وتساقط صخور ضخمة.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن تيرسيتو باكولكول، مدير المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل قوله: "هذا يعتبر زلزالا قويا للغاية. نحن نتوقع حدوث أضرار وهزات ارتدادية".

كما قال المسؤول في فرق الإنقاذ ريكسان يغوت لوكالة فرانس برس، إن ثلاثة أشخاص قتلوا عندما جرف انهيار أرضي ناجم عن الزلزال منازلهم في بوغو شمالي جزيرة سيبو.

ووقع الزلزال قبالة مدينة بوغو، في أقصى شمال جزيرة سيبو، الثلاثاء، وألحق أضرارا بمبان وطرق، وتسبب بانقطاع الكهرباء، لتنطلق على الإثر عمليات إنقاذ في سائر أنحاء شمال الجزيرة.

من جهته، حذر مرصد الزلازل المحلي من "اضطراب طفيف محتمل في مستوى سطح البحر"، وحضّ سكان جزر ليتي وسيبو وبيليران على "الابتعاد عن الشاطئ وعدم التوجه إلى الساحل".

وبحسب حكومة مقاطعة سيبو، فقد تسبب الزلزال بانهيار مبنى تجاري ومدرسة في بانتايان، كما تضررت طرقات ريفية عديدة.

وأعلنت السلطات الفلبينية أن الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في سيبو والجزر المجاورة.(سكاي نيوز)


