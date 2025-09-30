25
منها السعودية وقطر.. دول غاضبة من تعديلات نتنياهو على خطة ترامب بشأن غزة
30-09-2025
23:47
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو تعديلات جوهرية على خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن غزة، ما أثار غضب دول عربية وإسلامية أبرزها
السعودية
ومصر والأردن وتركيا وقطر، وفقًا لما قالته مصادر مطلعة.
التغييرات هذه منحت
إسرائيل
حق النقض على مسار نزع سلاح
حماس
، وربطت الانسحاب
الإسرائيلي
بشروط أمنية مبهمة قد تبرر بقاءً عسكريًا غير محدود داخل القطاع.
الدوحة بحسب المصادر نفسها، حذّرت من إعلان الخطة بصيغتها المعدلة خشية فقدان المصداقية أمام
الفلسطينيين
، لكن
واشنطن
أصرت على طرحها وضغطت على العواصم العربية لدعمها. ورغم صدور بيان مشترك مرحِّب من ثماني دول، فإن المواقف بقيت متحفظة. وفيما سلّم الوسيط القطري النص إلى قيادة حماس، أبدت الحركة استعدادًا أوليًا لدرسه، وسط شكوك عميقة في نوايا إسرائيل، بينما أكد
ترامب
لنتنياهو علنًا دعمه الكامل إذا رفضت حماس، ما جعل الخطة تبدو أداة ضغط سياسية وعسكرية أكثر من كونها مبادرة عادلة للسلام. (روسيا اليوم)
