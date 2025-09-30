Advertisement

عربي-دولي

حماس تدرس اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة "بحسن نية".. أكسيوس تكشف

Lebanon 24
30-09-2025 | 23:45
Doc-P-1423783-638948982694569554.jfif
Doc-P-1423783-638948982694569554.jfif photos 0
كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين أمس الثلاثاء ان قطر ومصر وتركيا حثت حركة حماس على تقديم رد إيجابي على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. 
وأوضح أحد المصادر أنه بينما كان ترامب يعرض خطته على العالم مساء الاثنين الماضي، كان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد يعرضانها على قادة حماس في الدوحة وقد حثّا كلاهما الحركة على قبولها.

كما أضاف المصدر أن آل ثاني شدد على أنه، بناء على محادثاته مع ترامب، واثق من جدية التزام الرئيس الأميركي بإنهاء الحرب.

إلى ذلك، أكد قادة حماس لرئيس الوزراء القطري أنهم سيدرسون الاقتراح "بحسن نية"، حسب المصدر.

ثم التقى آل ثاني ورشاد مجدداً بقادة حماس في الدوحة أمس الثلاثاء، وهذه المرة برفقة مدير المخابرات التركية إبراهيم قالن.

يذكر أن البيت الأبيض كان نشر مساء الاثنين بعض تفاصيل خطة ترامب، المؤلفة من 20 بنداً، والتي تنص بشكل رئيسي على إنهاء الحرب فوراً في حال موافقة طرفي النزاع عليها. 

كما نصت على أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح ومحكوماً من لجنة فلسطينية مع خبراء دوليين، من دون أي دور لحماس.

إلا أن المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، أوضح أن المقترح لا يزال يحتاج إلى بعض التفاصيل، لكنه أعرب عن تفاؤله بنجاحه هذه المرة، لأنه مدعوم عربياً وأوروبياً، حسب قوله.(العربية)

