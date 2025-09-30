حماس تدرس اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة "بحسن نية".. أكسيوس تكشف

Advertisement

كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين أمس الثلاثاء ان قطر ومصر وتركيا حثت حركة على تقديم رد إيجابي على مقترح الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة.وأوضح أحد المصادر أنه بينما كان يعرض خطته على العالم مساء الاثنين الماضي، كان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات حسن رشاد يعرضانها على قادة حماس في الدوحة وقد حثّا كلاهما الحركة على قبولها.كما أضاف المصدر أن آل ثاني شدد على أنه، بناء على محادثاته مع ترامب، واثق من جدية الرئيس الأميركي بإنهاء الحرب.إلى ذلك، أكد قادة حماس لرئيس الوزراء القطري أنهم سيدرسون الاقتراح "بحسن نية"، حسب المصدر.ثم التقى آل ثاني ورشاد مجدداً بقادة حماس في الدوحة أمس الثلاثاء، وهذه المرة برفقة مدير المخابرات التركية إبراهيم قالن.يذكر أن كان نشر مساء الاثنين بعض تفاصيل خطة ترامب، المؤلفة من 20 بنداً، والتي تنص بشكل رئيسي على إنهاء الحرب فوراً في حال موافقة طرفي النزاع عليها.كما نصت على أن يكون منزوع السلاح ومحكوماً من لجنة فلسطينية مع خبراء دوليين، من دون أي دور لحماس.إلا أن المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، أوضح أن المقترح لا يزال يحتاج إلى بعض التفاصيل، لكنه أعرب عن تفاؤله بنجاحه هذه المرة، لأنه مدعوم عربياً وأوروبياً، حسب قوله.(العربية)