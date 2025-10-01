إسرائيل تُغلق آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال

Advertisement

أعلن الجيش ، اليوم الأربعاء، انه سيقوم بإغلاق ، آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى .يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس"، "سيتم اغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12,00، التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش".وأضاف "الانتقال جنوبا سيسمح لمن لم يتمكن من اخلاء مدينة غزة. في هذه المرحلة يسمح جيش الدفاع الانتقال جنوبا بشكل حر ودون تفتيش".(سكاي نيوز)