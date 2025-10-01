الجيش الروسي يدمر حوضا لصيانة السفن الحربية في أوديسا

Advertisement

دمر الجيش الروسي منشأة لصيانة السفن في مقاطعة أوديسا، وفق ما كشف مصدر موال لروسيا في مقاطعة نيكولايف، بجنوب ، اليوم الأربعاء.فيما أفادت بإسقاط وتدمير 20 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل.وأفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف ليبيديف بتدمير القوات الروسية حوضا لصيانة السفن قرب مدينة الساحلية في مقاطعة أوديسا بجنوب أوكرانيا.وقال ليبيديف: "الضربة استهدفت البنية التحتية للميناء وتركزت على حوض صيانة السفن".وفي وقت سابق لوحظ وصول عدة قوارب عسكرية داكنة اللون من رومانيا وإعادة تجهيز سفن أوكرانية لمهام قتالية وفق مصادر محلية مطلعة.وكان حوض السفن المستهدف يستخدم لتجديد السفن والزوارق الحربية وصيانتها وتدريب طواقمها.من ناحية ثانية، أعلنت الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 20 طائرة أوكرانية مسيّرة فوق عدة مناطق، خلال الليلة الماضية. (سكاي نيوز)