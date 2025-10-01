Advertisement

عربي-دولي

الجيش الروسي يدمر حوضا لصيانة السفن الحربية في أوديسا

Lebanon 24
01-10-2025 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1423879-638949159772785799.webp
Doc-P-1423879-638949159772785799.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دمر الجيش الروسي منشأة لصيانة السفن في مقاطعة أوديسا، وفق ما كشف مصدر موال لروسيا في مقاطعة نيكولايف، بجنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء. 
Advertisement

فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط وتدمير 20 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل.

وأفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف بتدمير القوات الروسية حوضا لصيانة السفن قرب مدينة إسماعيل الساحلية في مقاطعة أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وقال ليبيديف: "الضربة استهدفت البنية التحتية للميناء وتركزت على حوض صيانة السفن".

وفي وقت سابق لوحظ وصول عدة قوارب عسكرية داكنة اللون من رومانيا وإعادة تجهيز سفن أوكرانية لمهام قتالية وفق مصادر محلية مطلعة.

وكان حوض السفن المستهدف يستخدم لتجديد السفن والزوارق الحربية وصيانتها وتدريب طواقمها.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 20 طائرة أوكرانية مسيّرة فوق عدة مناطق، خلال الليلة الماضية. (سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
الجيش الصيني: تم إبعاد سفينة حربية أميركية بعد رصدها في مياه جزل سكاربورو
lebanon 24
01/10/2025 13:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث خطير... مقاتلة إسرائيلية كادت تغرق سفينة حربية
lebanon 24
01/10/2025 13:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مصدر: السفينتان الحربيتان الأميركيتان جيسون دونهام وغريفلي حاليا قبالة سواحل فنزويلا
lebanon 24
01/10/2025 13:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط طائرة حربية روسية من طراز سوخوي - 34 في زابوروجيا
lebanon 24
01/10/2025 13:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

سكاي نيوز

أوكرانيا

إسماعيل

وقال لي

سيرغي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:22 | 2025-10-01
06:00 | 2025-10-01
05:43 | 2025-10-01
05:40 | 2025-10-01
05:39 | 2025-10-01
05:32 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24