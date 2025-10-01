هذا ما تخشاه "حماس" بعد خطّة ترامب.. تقريرٌ أميركي يكشف

يوم الإثنين الماضي، طرح الرئيس الأميركي ، خطة شاملة لمستقبل غزة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بنيامين نتنياهو.

خلال المؤتمر، أكد الطرفان أن الخطة المطروحة قد تكون السبيل لإنهاء الصراع المدمر مع حركة " "، لكن الشكوك تحوم حالياً حول مدى قبول الحركة بشروط الخطة، إ ذ لطالما رفضت الحركة فكرة التخلي عن سلاحها، أو حل أجنحتها العسكرية، بعد حرب استنزفتها وإسرائيل على مدى عامين.





وفي السياق، قال تقريرٌ لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنه خلافاً للمبادرات السابقة، التي ركزت على هدنة مؤقتة، تنص الخطة على وقف فوري للحرب بمجرد توقيع الاتفاق.





وتلتزم "حماس" بإطلاق نحو 20 أسيراً على قيد الحياة، وقرابة 25 جثة خلال 72 ساعة، مقابل إفراج عن نحو 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالمؤبد، إضافة إلى 1700 معتقل من غزة.





أيضاً، تنسحب القوات إلى خطوط متفق عليها، مع الإبقاء على منطقة عازلة داخل القطاع، بينما يبدأ تدفق واسع للمساعدات الإنسانية عبر .





الصحيفة تقول إن الخطة تستهدف إنهاء حكم حماس المستمر منذ 2007، واستبداله بـ"لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية"، تشرف عليها "مجلس سلام" برئاسة ، ويشارك رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بدور قيادي فيه.





وتمنح الخطة عفواً لمقاتلي حماس، الذين يلتزمون بالتخلي عن السلاح والتعايش السلمي، بينما يُسمح للراغبين بالمغادرة بالذهاب إلى المنفى بأمان.





أيضاً، سيتم تشكيل "قوة دولية" بقيادة ، والحلفاء العرب تنتشر فوراً في غزة، لتدريب شرطة فلسطينية تتولى الأمن الداخلي على المدى .







وفي حين أعلن نتنياهو دعمه للخطة، تبقى " في ملعب حماس"، التي يُتوقع أن تناقش قيادتها الخطة في قطر، حسب ما ذكرت الصحيفة، في ظل المهلة التي حددها ترامب للحركة من أجل حسم قرارها، وهي من 3 إلى 4 أيام فقط.





ولكن مراقبين يرون أن بنودها تمثل "خطوطاً حمراء" وضربة موجعة للحركة، أبرزها إنهاء حكمها في غزة ونزع سلاحها، إضافة إلى بقاء القوات الإسرائيلية في مناطق عازلة داخل القطاع.





ويخشى قادة حماس أن يفقدوا أوراق الضغط، إذا أطلقوا سراح الأسرى مبكراً، إذ قد تستأنف إسرائيل عملياتها بعد ذلك دون خشية على مصيرهم.