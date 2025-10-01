Advertisement

عربي-دولي

ما حقيقة حظر حكومة طالبان للانترنت في أفغانستان؟

Lebanon 24
01-10-2025 | 05:09
نفت حكومة طالبان حظر الإنترنت على مستوى البلاد في أفغانستان.
ويأتي ذلك بعد يومين على انقطاع الاتصالات في أفغانستان، فضلاً عن الخدمات المصرفية والتجارية وعمليات الطيران. 

كما أكدت طالبان في بيان مقتضب أن كابلات الألياف الضوئية القديمة مهترئة ويجري استبدالها.
 
وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد إن الانقطاعات المستمرة على مستوى البلاد ناجمة عن "تدهور البنية التحتية للألياف الضوئية" التي يجري استبدالها في الوقت الحالي.

إلى ذلك، عزا مسؤولون في طالبان البلبلة التي جرت إلى الشائعات، وقالوا في بيان من ثلاثة أسطر، نُشر ضمن مجموعة دردشة على واتساب مع صحفيين باكستانيين: "لا شيء يضاهي الشائعات المنتشرة حول فرضنا حظرًا على الإنترنت"، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
