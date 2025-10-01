ما حقيقة حظر حكومة طالبان للانترنت في أفغانستان؟

نفت حكومة حظر الإنترنت على مستوى البلاد في .

ويأتي ذلك بعد يومين على انقطاع الاتصالات في أفغانستان، فضلاً عن الخدمات المصرفية والتجارية وعمليات الطيران.



كما أكدت طالبان في بيان مقتضب أن كابلات الألياف الضوئية القديمة مهترئة ويجري استبدالها.

وقال المتحدث باسم طالبان، إن الانقطاعات المستمرة على مستوى البلاد ناجمة عن "تدهور البنية التحتية للألياف الضوئية" التي يجري استبدالها في الوقت الحالي.



إلى ذلك، عزا مسؤولون في طالبان البلبلة التي جرت إلى الشائعات، وقالوا في بيان من ثلاثة أسطر، نُشر ضمن مجموعة دردشة على مع صحفيين باكستانيين: "لا شيء يضاهي الشائعات المنتشرة حول فرضنا حظرًا على الإنترنت"، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.