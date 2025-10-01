القاهرة تحذر من التدخلات في سوريا وتطالب باحترام سيادتها

Advertisement

رحب المصري بدر عبد العاطي "بجهود لوقف الحرب فى غزة" وشدد على "أهمية انسحاب من القطاع وعدم ضم ".ودعا إلى "الاضطلاع بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عراقيل".وأكد رفض " لأية إجراءات تمس بأمن وسلامة واستقرار الشعب السوري ولكل الانتهاكات المتكررة للسيادة ". (سكاي نيوز)