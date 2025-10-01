Advertisement

عربي-دولي

القاهرة تحذر من التدخلات في سوريا وتطالب باحترام سيادتها

Lebanon 24
01-10-2025 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1423905-638949186705084990.jpg
Doc-P-1423905-638949186705084990.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي "بجهود ترامب لوقف الحرب فى غزة" وشدد على "أهمية انسحاب إسرائيل من القطاع وعدم ضم الضفة الغربية".
Advertisement
ودعا المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عراقيل".
وأكد رفض "القاهرة لأية إجراءات تمس بأمن وسلامة واستقرار الشعب السوري ولكل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
"الأمن" تحذّر من العبث بالقانون: لا عدالة بلا احترام القواعد الملزمة
lebanon 24
01/10/2025 18:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أذربيجان: نطالب باحترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني
lebanon 24
01/10/2025 18:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أذربيجان: نعرب عن دعمنا الكامل لدولة قطر ونطالب باحترام ميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
01/10/2025 18:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: نتضامن مع قطر ونؤكد احترام سيادتها ووحدة أراضيها
lebanon 24
01/10/2025 18:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الضفة الغربية

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

القاهرة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:43 | 2025-10-01
11:24 | 2025-10-01
11:10 | 2025-10-01
11:00 | 2025-10-01
10:56 | 2025-10-01
10:51 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24