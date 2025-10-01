أعلنت قوات عن إحباط مُخطّط إرهابيّ لـ"داعش"، وأشارت إلى أنّ ألقت القبض على 3 عناصر في الشرقيّ.

Advertisement

وأكّدت قوات سوريا الديمقراطية إلتزامها بملاحقة فلول "داعش" وإحباط كافة المحاولات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا.