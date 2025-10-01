Advertisement

عربي-دولي

إحباط مُخطّط إرهابيّ لـ"داعش" في سوريا

Lebanon 24
01-10-2025 | 05:32
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن إحباط مُخطّط إرهابيّ لـ"داعش"، وأشارت إلى أنّ ألقت القبض على 3 عناصر في ريف دير الزور الشرقيّ.
وأكّدت قوات سوريا الديمقراطية إلتزامها بملاحقة فلول "داعش" وإحباط كافة المحاولات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا.
 
 
 
