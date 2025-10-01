جرحى وعالقون تحت الأنقاض... بالفيديو إنهيار سقف طابق في مبنى رسميّ في سوريا

أفاد الدفاع المدني السوري عن وجود جرحى وعالقين تحت الأنقاض، جراء انهيار سقف أحد الطوابق داخل مبنى تابع لوزارة الداخلية في وسط .



وأشار الدفاع المدني السوري إلى أن فرق الطوارئ تعمل في المكان.

انهيار مبنى القديم في ساحة المرجة بدمشق



تداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر انهيار مبنى وزارة الداخلية القديم الواقع في ساحة المرجة بدمشق.

المبنى القديم كان تحت الصيانة بعد اندلاع حريق داخله في حزيران/يونيو الفائت، حيث بينت فرق الدفاع المدني وفقا لوكالة " "