جرحى وعالقون تحت الأنقاض... بالفيديو إنهيار سقف طابق في مبنى رسميّ في سوريا

انهيار مبنى وزارة الداخلية القديم في ساحة المرجة بدمشق
تداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر انهيار مبنى وزارة الداخلية السورية القديم الواقع في ساحة المرجة بدمشق.
المبنى القديم كان تحت الصيانة بعد اندلاع حريق داخله في حزيران/يونيو الفائت، حيث بينت فرق الدفاع المدني وفقا لوكالة "سانا"… pic.twitter.com/unP82NPvRZ
— الحل نت (@7alpress) October 1, 2025
