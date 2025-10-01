Advertisement

عربي-دولي

جرحى وعالقون تحت الأنقاض... بالفيديو إنهيار سقف طابق في مبنى رسميّ في سوريا

Lebanon 24
01-10-2025 | 06:22
Doc-P-1423932-638949221973387280.jpg
Doc-P-1423932-638949221973387280.jpg photos 0
أفاد الدفاع المدني السوري عن وجود جرحى وعالقين تحت الأنقاض، جراء انهيار سقف أحد الطوابق داخل مبنى تابع لوزارة الداخلية في ساحة المرجة وسط دمشق.

وأشار الدفاع المدني السوري إلى أن فرق الطوارئ تعمل في المكان.
 
 
