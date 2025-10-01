Advertisement

عربي-دولي

بسبب "سبائك ذهبية".. فيتنام تحاكم مسؤولين بتهم فساد

Lebanon 24
01-10-2025 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1423937-638949230868205295.webp
Doc-P-1423937-638949230868205295.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام رسمية بأن محكمة في فيتنام أصدرت، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن لفترات طويلة على 16 شخصاً يعملون في مصنعها الوحيد المعتمد من الدولة لإنتاج سبائك الذهب، وذلك في قضية فساد تتعلق بملايين الدولارات ومئات الكيلوغرامات من السبائك.
Advertisement
 
 
وتحتكر شركة سايغون للمجوهرات (SJC) المملوكة للدولة إنتاج سبائك الذهب في فيتنام منذ عام 2012. لكن بنك الدولة الفيتنامي أعلن في آب أنه سيسمح للبنوك التجارية والشركات المؤهلة بإنتاج سبائك الذهب بدءاً من 10 تشرين الأول، ليحل محل آلية الحصر الحكومية السابقة.
 

وقضت المحكمة بأن الرئيس التنفيذي السابق لشركة سايغون للمجوهرات، لي ثوي هانغ، قد استولى على 2.7 مليون دولار أميركي، وتسبب في خسارة 4 ملايين دولار لخزينة الدولة وشركة سايغون للمجوهرات "من خلال سلسلة من المخططات الاحتيالية"، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.
 

وفي ختام محاكمة استمرت 5 أيام في مدينة هو تشي منه، حُكم على هانغ بالسجن 25 عاما بتهمة اختلاس ممتلكات وإساءة استخدام السلطة.


كذلك، حُكم على أشخاص آخرين بلغ عددهم 15، وجميعهم من موظفي شركة سايغون، بالسجن لفترات تتراوح بين عامين مع وقف التنفيذ وأكثر من 22 عاما بالتهم نفسها.


وبين عامي 2021 و2024، استولى هؤلاء على ما يقرب من 3.6 كيلوغرامات من الذهب، وذلك عبر تضخيم معدل الخسارة عند معالجة 10 أطنان من سبائك الذهب، ووفقا للتقرير، قاموا بتزوير وثائق لإضفاء الشرعية على فائض الذهب وبيعه لتحقيق مكاسب شخصية.


وذكرت المحكمة أيضا أنه أثناء معالجة سبائك الذهب المثقوبة التي كلف البنك المركزي بمعالجتها، كان بحوزة هانغ حوالي 235 كيلوغراما من سبائك الذهب، التي تحمل علامة الشركة وعشرات الآلاف من خواتم الذهب المصنّعة والمباعة بشكل غير قانوني.
 
 
كذلك، فقد ألزمت المحكمة المتهمين بسداد ما مجموعه حوالي 640 كيلوغراماً من الذهب للدولة.
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني يُقيل اثنين من كبار المسؤولين بقضية فساد عسكري
lebanon 24
01/10/2025 18:50:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي يقول إنه سيدرس إمكانية منح نتنياهو عفوا في قضايا الفساد التي يحاكم بشأنها
lebanon 24
01/10/2025 18:50:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قرفة ملوّثة بالرصاص.. فساد يضرب الأسواق الأميركية
lebanon 24
01/10/2025 18:50:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الشباب والرياضة تفتح ملف فساد جديد في المنشآت الرياضية
lebanon 24
01/10/2025 18:50:18 Lebanon 24 Lebanon 24

استخدام السلطة

البنك المركزي

هو تشي منه

الفيتنامي

الدولة ال

حكمت ال

فيتنام

سايغون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:43 | 2025-10-01
11:24 | 2025-10-01
11:10 | 2025-10-01
11:00 | 2025-10-01
10:56 | 2025-10-01
10:51 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24