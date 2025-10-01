26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
آخر تصريح إيراني عن "الصواريخ".. ماذا كُشف رسمياً؟
Lebanon 24
01-10-2025
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال قائد كبير بالحرس الثوري
الإيراني
لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية، اليوم الأربعاء، إنه ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة تعتبرها
طهران
ضرورية، وذلك رداً على ما قال إنها مطالب غربية لكبح الصواريخ
الإيرانية
.
Advertisement
وقال محمد جعفر أسدي نائب مسؤول التفتيش بمقر خاتم الأنبياء العسكري المركزي، لوكالة أنباء فارس: "صواريخنا ستصل إلى المدى الذي تحتاج إليه".
وذكر أنّ قوة ومدى الصواريخ الإيرانية جعلت الحرب التي بدأتها
إسرائيل
في حزيران الماضي تستمر 12 يوماً فقط، حيث ردت طهران بإطلاق مئات الصواريخ على إسرائيل".
ونقلت الوكالة الإيرانية عن أسدي قوله: "الحمد لله، بالموارد المتاحة لدينا، نحن على أهبة الاستعداد بنسبة 100%. ومع ذلك، لسنا نحن المبادرين للحرب، ولكن إذا حاول أحد العدوان على بلدنا، فسنرد عليه بحزم".
وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى مواقف بعض الدول الغربية الداعية إلى ضرورة الحد من مدى صواريخ بلاده قائلاً: "لا يسعني إلا أن أقول فليخسأوا لإطلاقهم مثل هذه المزاعم"، مضيفا أن "التجربة أثبتت أن قوة الردع الصاروخي للجمهورية الإسلامية لعبت دورا حاسما في مواجهة الأعداء".
واختتم تصريحه بالقول: "إذا رأيتم أن الأعداء لم يتمكنوا من الصمود لأكثر من 12 يوماً، فذلك بفضل قوة ومدى صواريخنا، ومداها سيصل إلى أي مكان تريده".
وذكر مسؤولون إيرانيون أن مطالب
الولايات المتحدة
وبعض الدول الأوروبية بفرض قيود على قدرات
إيران
الصاروخية تعد من المشكلات التي تعرقل الطريق إلى اتفاق نووي.
وتخشى دول غربية من أن يقود برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم إلى إنتاج مواد لصنع رأس حربية ذرية. وتعبر هذه الدول عن القلق من أن تسعى طهران لتطوير صاروخ باليستي لحمل هذه الرأس. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
ويصل مدى الصواريخ الإيرانية إلى ألفي كيلومتر، وهو المدى الذي حددته إيران لنفسها. وفي الماضي، قال مسؤولون إنَّ هذا المدى كاف لحماية البلاد لأنه يمكن أن يغطي المسافة إلى إسرائيل.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
آخر تقرير أميركي.. ماذا كشف عن سوريا وإسرائيل؟
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي.. ماذا كشف عن سوريا وإسرائيل؟
01/10/2025 18:50:25
01/10/2025 18:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا.. تصريح إيراني عن "الحزب" ولبنان
Lebanon 24
مُجددا.. تصريح إيراني عن "الحزب" ولبنان
01/10/2025 18:50:25
01/10/2025 18:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر تصريح... ماذا قال لاريجاني عن "حزب الله"؟
Lebanon 24
في آخر تصريح... ماذا قال لاريجاني عن "حزب الله"؟
01/10/2025 18:50:25
01/10/2025 18:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عدد أيام التعليم الرسمي وأجور الأساتذة… إليكم آخر تصريح لوزيرة التربية
Lebanon 24
عن عدد أيام التعليم الرسمي وأجور الأساتذة… إليكم آخر تصريح لوزيرة التربية
01/10/2025 18:50:25
01/10/2025 18:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الإيرانية
الإيراني
الأوروبي
إسرائيل
الجزيرة
جمهورية
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير إسرائيليّ: ماذا سيحدُث إذا رفضت "حماس" خطة ترامب بشأن غزة؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ: ماذا سيحدُث إذا رفضت "حماس" خطة ترامب بشأن غزة؟
11:43 | 2025-10-01
01/10/2025 11:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن
11:24 | 2025-10-01
01/10/2025 11:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حضروا لتنفيذ أعمال عنف خطيرة... دولة أوروبية تعتقل 3 مشتبه بانتمائهم إلى حماس
Lebanon 24
حضروا لتنفيذ أعمال عنف خطيرة... دولة أوروبية تعتقل 3 مشتبه بانتمائهم إلى حماس
11:10 | 2025-10-01
01/10/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تخشاه "حماس" بعد خطّة ترامب.. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
هذا ما تخشاه "حماس" بعد خطّة ترامب.. تقريرٌ أميركي يكشف
11:00 | 2025-10-01
01/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضه للتسمم... هذه آخر المعلومات عن بشار الأسد
Lebanon 24
بعد تعرضه للتسمم... هذه آخر المعلومات عن بشار الأسد
10:56 | 2025-10-01
01/10/2025 10:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرات تتحرك.. هل من ضربة قريبة على إيران؟
Lebanon 24
الطائرات تتحرك.. هل من ضربة قريبة على إيران؟
16:30 | 2025-09-30
30/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
01:30 | 2025-10-01
01/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:43 | 2025-10-01
تقرير إسرائيليّ: ماذا سيحدُث إذا رفضت "حماس" خطة ترامب بشأن غزة؟
11:24 | 2025-10-01
إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن
11:10 | 2025-10-01
حضروا لتنفيذ أعمال عنف خطيرة... دولة أوروبية تعتقل 3 مشتبه بانتمائهم إلى حماس
11:00 | 2025-10-01
هذا ما تخشاه "حماس" بعد خطّة ترامب.. تقريرٌ أميركي يكشف
10:56 | 2025-10-01
بعد تعرضه للتسمم... هذه آخر المعلومات عن بشار الأسد
10:51 | 2025-10-01
أميركا تفرض عقوبات جديدة تستهدف إيران
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 18:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 18:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 18:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24