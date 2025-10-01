Advertisement

عربي-دولي

ما هو موقف "حماس" من خطّة ترامب بشان غزة؟

Lebanon 24
01-10-2025 | 07:05
كشف مسؤول فلسطينيّ مقرّب من "حماس"، أنّ "الحركة تسعى إلى تعديل بعض بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، ومن بينها نزع السلاح ومغادرة مقاتليها".
وذكر أن حماس "أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وبعدم خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار".
 
 
 
