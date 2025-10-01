Advertisement

عربي-دولي

كاتس: من يبقى في مدينة غزة سيصبح إرهابيا

Lebanon 24
01-10-2025 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1423956-638949250207602516.jpg
Doc-P-1423956-638949250207602516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن أي شخص سيبقى داخل مدينة غزة شمالي القطاع "سيصنف من جانب الجيش إرهابيا أو مؤيدا للإرهاب".
Advertisement

وقال كاتس إن القوات الإسرائيلية "تقترب من تطويق مدينة غزة بالكامل".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على الجزء الغربي من ممر نتساريم، جنوبي مدينة غزة، حتى الساحل، مما يعني "تقسيم غزة بين شمالها وجنوبها".
 
وتابع كاتس قائلاً: "سيشدد هذا الحصار حول مدينة غزة، وسيُجبر كل من يغادرها جنوبا على المرور عبر نقاط تفتيش الجيش الإسرائيلي". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
كاتس: سيُصبح من يبقون في غزة "إرهابيين وداعمين للإرهاب"
lebanon 24
01/10/2025 18:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ليل عنيف.. كاتس: غزة تحترق وسنضرب بقوة
lebanon 24
01/10/2025 18:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: تأكيد كاتس أن عملية مدينة غزة العسكرية لتهجير السكان بقوة نارية مكثفة اعتراف بجرم يرقى للتطهير العرقي
lebanon 24
01/10/2025 18:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نعمل حاليا بقوة في مشارف مدينة غزة وحماس تدير حرب عصابات وستُهزم
lebanon 24
01/10/2025 18:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24

يسرائيل كاتس

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

سكاي نيو

إسرائيل

يسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:43 | 2025-10-01
11:24 | 2025-10-01
11:10 | 2025-10-01
11:00 | 2025-10-01
10:56 | 2025-10-01
10:51 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24