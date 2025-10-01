كاتس: من يبقى في مدينة غزة سيصبح إرهابيا

Advertisement

قال إن أي شخص سيبقى داخل مدينة غزة شمالي القطاع "سيصنف من جانب الجيش إرهابيا أو مؤيدا للإرهاب".وقال إن القوات "تقترب من تطويق مدينة غزة بالكامل".وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على الجزء من ممر نتساريم، جنوبي مدينة غزة، حتى الساحل، مما يعني "تقسيم غزة بين شمالها وجنوبها".