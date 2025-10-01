Advertisement

عربي-دولي

ترامب وقّع أمراً تنفيذيّاً يتعلّق بقطر... على ماذا ينصّ؟

Lebanon 24
01-10-2025 | 08:21
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذيا تعهد فيه بضمان أمن دولة قطر، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تعرّضت البلاد لأيّ هجوم.
وينص الأمر التنفيذي على أنه في حال تعرضت قطر لهجوم، يتوجب "على الولايات المتحدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصاد، وإذا لزم الأمر، العمل العسكري، من أجل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر".
ودعا الأمر التنفيذي وزير الحرب الأميركي إلى التنسيق مع كبار المسؤولين للحفاظ على خطط طوارئ مشتركة مع قطر، بما يضمن استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان خارجي ضد الدولة الخليجية. (روسيا اليوم)
 
 
 
