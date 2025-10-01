ترامب وقّع أمراً تنفيذيّاً يتعلّق بقطر... على ماذا ينصّ؟

Advertisement

وقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذيا تعهد فيه بضمان أمن ، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تعرّضت البلاد لأيّ هجوم.وينص الأمر التنفيذي على أنه في حال تعرضت قطر لهجوم، يتوجب "على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصاد، وإذا لزم الأمر، العمل العسكري، من أجل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر".