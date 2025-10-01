Advertisement

عربي-دولي

مقتل رئيس مجلس نواب مدينة نوفايا كاخوفكا في هجوم مسيّرة

Lebanon 24
01-10-2025 | 09:18
أعلن حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، عن وفاة رئيس مجلس نواب مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتيف متأثرا بإصابته، جراء هجوم مسيّرة أوكرانية صباح اليوم.
وأوضح المكتب الصحافي لحاكم المقاطعة، أن ليونتييف الذي ترأس في الماضي إدارة نوفايا كاخوفكا، لم يتمكن من اللجوء إلى الملاجئ في الوقت المناسب عندما استهدفته المسيرة وضربته في ظهره. (روسيا اليوم)
