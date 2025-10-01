26
عربي-دولي
مقتل رئيس مجلس نواب مدينة نوفايا كاخوفكا في هجوم مسيّرة
Lebanon 24
01-10-2025
|
09:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن حاكم
مقاطعة خيرسون
الروسية فلاديمير
سالدو، عن وفاة رئيس مجلس نواب مدينة نوفايا كاخوفكا
فلاديمير ليونتيف
متأثرا بإصابته، جراء هجوم مسيّرة أوكرانية
صباح اليوم
.
وأوضح المكتب الصحافي لحاكم
المقاطعة
، أن ليونتييف الذي ترأس في الماضي إدارة نوفايا كاخوفكا، لم يتمكن من اللجوء إلى الملاجئ في الوقت المناسب عندما استهدفته المسيرة وضربته في ظهره. (روسيا اليوم)
