مقتل رئيس مجلس نواب مدينة نوفايا كاخوفكا في هجوم مسيّرة

Advertisement

أعلن حاكم سالدو، عن وفاة رئيس مجلس نواب مدينة نوفايا كاخوفكا متأثرا بإصابته، جراء هجوم مسيّرة أوكرانية .وأوضح المكتب الصحافي لحاكم ، أن ليونتييف الذي ترأس في الماضي إدارة نوفايا كاخوفكا، لم يتمكن من اللجوء إلى الملاجئ في الوقت المناسب عندما استهدفته المسيرة وضربته في ظهره. (روسيا اليوم)