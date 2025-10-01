Advertisement

عربي-دولي

عشرات القتلى والجرحى جراء انهيار كنيسة في إثيوبيا

Lebanon 24
01-10-2025 | 09:52
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصرع 36 شخصاً وإصابة 200، جراء إنهيار كنيسة قيد الإنشاء في ولاية أمهرة شمالي إثيوبيا.
عربي-دولي

منوعات

وكالة الأنباء

ولاية أمهرة

الفرنسية

