في مصر... فيروس يُقفل صفاً في مدرسة

بعدما شهدت الأيام الماضية حالة من القلق بين أولياء الأمور في مصر، عقب تداول أنباء عن انتشار مرض اليد والقدم والفم (HFMD) بين الأطفال في بعض المدارس والحضانات، خرجت السلطات للتعليق.

فقد أفادت وزارتا الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بأن مرض اليد والفم والقدم (HFMD) ليس من الأمراض الخطيرة كما يُشاع، بل هو عدوى فيروسية شائعة وخفيفة تصيب الأطفال، خاصة من هم دون سن الخامسة، وتُشفى تلقائياً خلال أيام قليلة دون الحاجة لعلاج خاص.



وبيّنت أن الأعراض الأساسية للمرض تشمل ارتفاعاً طفيفاً في درجة الحرارة، وتقرحات مؤلمة بالفم، وطفحاً جلدياً على اليدين والقدمين.



كما أشارت إلى أن دور الرعاية الطبية يقتصر على تخفيف الأعراض عبر خافضات الحرارة ومسكنات الألم، وتشجيع الطفل على شرب السوائل، لافتة إلى عدم وجود ضرورة لإغلاق المدارس أو الفصول، بل الاكتفاء بالإجراءات الوقائية البسيطة، مثل غسل الأيدي بانتظام، والتهوية الجيدة، وتنظيف الأسطح المشتركة للحد من انتشار العدوى.



بدوره، صرح الدكتور عبد الحق، أخصائي الباطنة والطوارئ والحالات الحرجة بجامعة ، في مقابلة خاصة مع "العربية"، أن مرض اليد والقدم والفم عدوى فيروسية شائعة بين الأطفال، لكنها غير خطيرة، وغالبا ما تزول تلقائياً خلال أيام قليلة دون الحاجة لعلاج نوعي.

وأشار إلى أن الأعراض تبدأ بحمى وإعياء والتهاب في الحلق، تتبعها بثور مؤلمة في الفم وعلى اللسان، إضافة إلى طفح جلدي على راحتي اليدين وباطن القدمين، وقد يمتد إلى منطقة الإليتين، منبّهاً إلى ضرورة استشارة الطبيب إذا كان الطفل ضعيف المناعة، أو عمره أقل من ستة أشهر، أو إذا امتنع عن تناول الطعام تماماً.



كما لفت عبد الحق إلى أن الوقاية تعتمد أساساً على الالتزام بالنظافة الشخصية، وتجنب الاختلاط المباشر بالمصابين، والحرص على تهوية الغرف والفصول الدراسية، مع بقاء الطفل المصاب حتى الشفاء التام.



واختتم بتأكيده أن "Self limited"، أي محدود ذاتياً ويختفي من تلقاء نفسه حتى دون علاج، مشيراً إلى أنه موجود منذ زمن طويل ولا يشكل خطراً على صحة الأطفال.

من جانبه، صرح قوره، استشاري وحديثي الولادة، في مقابلة خاصة مع "العربية"، بأن اليد والفم والقدم يُعد من الأمراض القديمة والشائعة بين الأطفال، خاصة في مرحلة الحضانة والمدارس الابتدائية، وهو مرض لا يثير القلق لأنه لا يسبب مضاعفات خطيرة. (العربية)