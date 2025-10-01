Advertisement

إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن

01-10-2025
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، باعتراض طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الجيش اعترض طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل الانذارات.


وكانت جماعة الحوثي في اليمن، تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف وصفتها بـ"الحساسة" في إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي وطائرتين مسيرتين.


وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، إن عملية عسكرية نوعية نُفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي "نوع فلسطين2 الانشطاري متعدد الرؤوس استهدف أهدافا حساسة عدة، في منطقة يافا"، بحسب تعبيره.
