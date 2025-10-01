إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن

Advertisement

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الجيش اعترض طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل الانذارات.وكانت جماعة الحوثي في اليمن، تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف وصفتها بـ"الحساسة" ، بصاروخ باليستي فرط صوتي وطائرتين مسيرتين.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، إن عملية عسكرية نوعية نُفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي "نوع فلسطين2 الانشطاري متعدد الرؤوس استهدف أهدافا حساسة عدة، في "، بحسب تعبيره.