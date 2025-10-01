Advertisement

بيان من الإخوان يرفض خطة ترامب بشأن غزة

01-10-2025 | 12:13
أعلن المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، اليوم الأربعاء، رفضه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.
وجاء في البيان أن هذه الخطة تمثل "تعبير واضح لخيانة دول عربية وإسلامية"، واتهمها بـ"لعب دور الوكالة عن الاحتلال" الإسرائيلي.


كما قال البيان إن الخطة "خطة استسلام وإعلان نصر للاحتلال، وإقامة بؤرة جديده له في غزة، في تهديد واضح لأمن المنطقة، خاصة مصر والأردن".


ولم ترد حركة حماس على المقترح الأميركي حتى الآن.
