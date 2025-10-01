Advertisement

عربي-دولي

"مناقشات حساسة" في البيت الأبيض

Lebanon 24
01-10-2025 | 14:43
A-
A+
Doc-P-1424094-638949520675435505.jpg
Doc-P-1424094-638949520675435505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفت، اليوم الأربعاء، إن هناك "مناقشات حساسة" جارية حول مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
Advertisement

وأضافت خلال مؤتمر صحفي "أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك مناقشات حساسة للغاية تجري، لكنني لا أريد التسرع في إصدار أي بيان من هنا. سأترك الأمر للمبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف وللرئيس الأميركي للتعامل معه".
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: محادثات حساسة تجري بشأن خطة غزة
lebanon 24
02/10/2025 01:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض يؤكد استعداد ترامب لمناقشة قضايا أوسع مع موسكو
lebanon 24
02/10/2025 01:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيناقش اليوم مع نتنياهو "خطة سلام" من 21 بندا
lebanon 24
02/10/2025 01:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يُعلن عن مشروع "ممشى الرؤساء" في البيت الأبيض ويستبدل صورة بايدن!
lebanon 24
02/10/2025 01:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

مؤتمر صحفي

بيت الأب

باسم ال

دونالد

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2025-10-01
16:12 | 2025-10-01
16:00 | 2025-10-01
15:32 | 2025-10-01
13:51 | 2025-10-01
13:00 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24