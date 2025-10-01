25
انقطاع الكهرباء عن محطة نووية!
Lebanon 24
01-10-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدى قصف روسي إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي عن الهيكل العازل لجزء من
محطة تشيرنوبيل
النووية الذي دُمّر في كارثة العام 1986، وفق ما أعلنت
وزارة الطاقة الأوكرانية
الأربعاء.
وجاء في بيان للوزارة على
تلغرام
"نتيجة لارتفاع التوتر الكهربائي، انقطعت التغذية بالتيار عن الغطاء الآمن الجديد، وهو هيكل رئيسي يعزل الوحدة الرابعة المدمرة لمحطة تشيرنوبيل النووية ويمنع تسرب المواد المشعّة".
