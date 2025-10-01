انقطاع الكهرباء عن محطة نووية!

Advertisement

وجاء في بيان للوزارة على "نتيجة لارتفاع التوتر الكهربائي، انقطعت التغذية بالتيار عن الغطاء الآمن الجديد، وهو هيكل رئيسي يعزل الوحدة الرابعة المدمرة لمحطة تشيرنوبيل النووية ويمنع تسرب المواد المشعّة".