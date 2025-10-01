Advertisement

عربي-دولي

فرنسا اعترضت سفينة يشتبه في انتمائها لأسطول الظل الروسي

Lebanon 24
01-10-2025 | 23:03
اعترضت القوات الفرنسية سفينة يشتبه في انتمائها لما يعرف بأسطول الظل الروسي، في أعقاب تكرار رصد طائرات مسيّرة في الدنمارك، وفقًا لتقرير إعلامي.
وذكرت قناة "فرانس إنفو"، نقلا عن مكتب الادعاء المحلي أن قبطان السفينة والمساعد الأول له قد جرى توقيفهما.

وأوضح مكتب الادعاء لوكالة الأنباء الألمانية أن طاقم السفينة فشل في تقديم إثبات لجنسية السفينة ورفض الامتثال للتعليمات. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
