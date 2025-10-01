المحكمة العليا قررت السماح لكوك بالبقاء في منصبها

قررت الأميركية السماح لعضو مجلس محافظي (البنك المركزي) الأميركي ليزا كوك بالبقاء في منصبها في الوقت الحالي، رافضة تنفيذ قرار الرئيس الأميركي بإقالتها فورا.

Advertisement

وفي أمر موجز ، قالت المحكمة إنها ستستمع في كانون الثاني إلى الحجج بشأن محاولة لإجبار كوك على مغادرة مجلس الاحتياطي ، بدعوى تورطها في ممارسات احتيال.



ستنظر المحكمة العليا في إمكانية إلغاء حكم محكمة أدنى درجة لصالح كوك، بينما يستمر طعنها في قرار بفصلها.



وكان أمر المحكمة العليا مثالا نادرا على عدم حصول ترامب بسرعة على كل ما يريده من القضاة في استئناف طارئ. (سكاي نيوز عربية)