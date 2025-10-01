25
إقتصاد
المحكمة العليا قررت السماح لكوك بالبقاء في منصبها
Lebanon 24
01-10-2025
|
23:30
قررت
المحكمة العليا
الأميركية السماح لعضو مجلس محافظي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
(البنك المركزي) الأميركي ليزا كوك بالبقاء في منصبها في الوقت الحالي، رافضة تنفيذ قرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بإقالتها فورا.
وفي أمر موجز ، قالت المحكمة
العليا
إنها ستستمع في كانون الثاني إلى الحجج بشأن محاولة
الرئيس دونالد ترامب
لإجبار كوك على مغادرة مجلس الاحتياطي
الفيدرالي
، بدعوى تورطها في ممارسات احتيال.
ستنظر المحكمة العليا في إمكانية إلغاء حكم محكمة أدنى درجة لصالح كوك، بينما يستمر طعنها في قرار
ترامب
بفصلها.
وكان أمر المحكمة العليا مثالا نادرا على عدم حصول ترامب بسرعة على كل ما يريده من القضاة في استئناف طارئ. (سكاي نيوز عربية)
