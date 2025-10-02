قبل بلوغه غزة.. الجيش الإسرائيلي يعتلي قوارب تابعة لأسطول الصمود العالمي

Advertisement

اعتلت القوات قوارب على متنها نشطاء أجانب وتحمل مساعدات إلى غزة واقتادتها إلى ميناء إسرائيلي أمس الأربعاء، لتعترض احتجاجا أصبح أحد أبرز الجهود لرفض الحصار للقطاع.وأظهر شريط فيديو من الإسرائيلية، تحققت منه ، أبرز المشاركين في الأسطول، وهي الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ، وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود.وقالت الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس "تم إيقاف عدة قوارب لأسطول الصمود التابع لحماس بأمان ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي.. غريتا وأصدقاؤها بخير وصحة جيدة".ويتألف "أسطول الصمود"، الذي يحمل أدوية وأغذية إلى غزة، من أكثر من 40 قاربا مدنيا ويقل نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء.ونشر الأسطول عدة مقاطع فيديو على تطبيق تلغرام تتضمن رسائل من أفراد على متن القوارب المتعددة، بعضهم يحمل جوازات سفرهم قائلين إنهم اختطفوا واقتيدوا إلى رغما عنهم، وشددوا على أن مهمتهم إنسانية غير عنيفة.وحظي تقدمه عبر باهتمام دولي وأرسلت دول مثل وإسبانيا وإيطاليا قوارب أو طائرات مسيرة في حال احتاج رعاياها إلى المساعدة.ووصفت وزارة الخارجية "الهجوم" الإسرائيلي على الأسطول بأنه "عمل إرهابي" يهدد حياة مدنيين أبرياء، بينما اندلعت احتجاجات عفوية في إيطاليا عقب المداهمة الإسرائيلية.