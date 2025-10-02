28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبل بلوغه غزة.. الجيش الإسرائيلي يعتلي قوارب تابعة لأسطول الصمود العالمي
Lebanon 24
02-10-2025
|
00:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتلت القوات
الإسرائيلية
قوارب على متنها نشطاء أجانب وتحمل مساعدات إلى غزة واقتادتها إلى ميناء إسرائيلي أمس الأربعاء، لتعترض احتجاجا أصبح أحد أبرز الجهود لرفض الحصار
الإسرائيلي
للقطاع.
Advertisement
وأظهر شريط فيديو من
وزارة الخارجية
الإسرائيلية، تحققت منه
رويترز
، أبرز المشاركين في الأسطول، وهي الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ، وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود.
وقالت الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس "تم إيقاف عدة قوارب لأسطول الصمود التابع لحماس بأمان ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي.. غريتا وأصدقاؤها بخير وصحة جيدة".
ويتألف "أسطول الصمود"، الذي يحمل أدوية وأغذية إلى غزة، من أكثر من 40 قاربا مدنيا ويقل نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء.
ونشر الأسطول عدة مقاطع فيديو على تطبيق تلغرام تتضمن رسائل من أفراد على متن القوارب المتعددة، بعضهم يحمل جوازات سفرهم قائلين إنهم اختطفوا واقتيدوا إلى
إسرائيل
رغما عنهم، وشددوا على أن مهمتهم إنسانية غير عنيفة.
وحظي تقدمه عبر
البحر المتوسط
باهتمام دولي وأرسلت دول مثل
تركيا
وإسبانيا وإيطاليا قوارب أو طائرات مسيرة في حال احتاج رعاياها إلى المساعدة.
ووصفت وزارة الخارجية
التركية
"الهجوم" الإسرائيلي على الأسطول بأنه "عمل إرهابي" يهدد حياة مدنيين أبرياء، بينما اندلعت احتجاجات عفوية في إيطاليا عقب المداهمة الإسرائيلية.
مواضيع ذات صلة
منسق أسطول الصمود: واجهنا أعطالا إلكترونية على متن قوارب الأسطول لكننا نواصل الإبحار وإكمال المهمة
Lebanon 24
منسق أسطول الصمود: واجهنا أعطالا إلكترونية على متن قوارب الأسطول لكننا نواصل الإبحار وإكمال المهمة
02/10/2025 15:12:00
02/10/2025 15:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع الاتصال مع عدد من سفن أسطول الصمود بعد حصار قوارب إسرائيلية
Lebanon 24
انقطاع الاتصال مع عدد من سفن أسطول الصمود بعد حصار قوارب إسرائيلية
02/10/2025 15:12:00
02/10/2025 15:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تظاهرة في العاصمة الماليزية تنديدا باعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود العالمي
Lebanon 24
تظاهرة في العاصمة الماليزية تنديدا باعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود العالمي
02/10/2025 15:12:00
02/10/2025 15:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية السويدية: نتابع بقلق متزايد تطورات الوضع حول أسطول الصمود العالمي
Lebanon 24
وزارة الخارجية السويدية: نتابع بقلق متزايد تطورات الوضع حول أسطول الصمود العالمي
02/10/2025 15:12:00
02/10/2025 15:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية
البحر المتوسط
الإسرائيلية
برلماني
إسرائيل
التركية
رويترز
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الغرف المُقفلة" تكشف المفاجأة.. إيران تتأهب بترسانة صاروخية ضخمة لهذه الحرب
Lebanon 24
"الغرف المُقفلة" تكشف المفاجأة.. إيران تتأهب بترسانة صاروخية ضخمة لهذه الحرب
08:00 | 2025-10-02
02/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الوضع في السودان... هذا ما أعلنته الأمم المتحدة
Lebanon 24
عن الوضع في السودان... هذا ما أعلنته الأمم المتحدة
07:01 | 2025-10-02
02/10/2025 07:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تنتظر موقف "حماس".. "جبهات الإخوان" تحرض لرفض خطة ترامب
Lebanon 24
لم تنتظر موقف "حماس".. "جبهات الإخوان" تحرض لرفض خطة ترامب
07:00 | 2025-10-02
02/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادرة أصول ملياردير روسي.. هذه التهمة موجّهة إليه
Lebanon 24
مصادرة أصول ملياردير روسي.. هذه التهمة موجّهة إليه
06:22 | 2025-10-02
02/10/2025 06:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في بريطانيا.. إصابات بهجوم قرب كنيس يهودي
Lebanon 24
في بريطانيا.. إصابات بهجوم قرب كنيس يهودي
05:37 | 2025-10-02
02/10/2025 05:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
15:19 | 2025-10-01
01/10/2025 03:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
12:00 | 2025-10-01
01/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
10:01 | 2025-10-01
01/10/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2025-10-02
"الغرف المُقفلة" تكشف المفاجأة.. إيران تتأهب بترسانة صاروخية ضخمة لهذه الحرب
07:01 | 2025-10-02
عن الوضع في السودان... هذا ما أعلنته الأمم المتحدة
07:00 | 2025-10-02
لم تنتظر موقف "حماس".. "جبهات الإخوان" تحرض لرفض خطة ترامب
06:22 | 2025-10-02
مصادرة أصول ملياردير روسي.. هذه التهمة موجّهة إليه
05:37 | 2025-10-02
في بريطانيا.. إصابات بهجوم قرب كنيس يهودي
05:31 | 2025-10-02
رئيس وزراء لوكسمبورغ: الاعتراف بفلسطين خارطة طريق للسلام
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 15:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 15:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 15:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24