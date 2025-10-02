Advertisement

قتلى ومفقودون تحت الانقاض بعد انهيار مدرسة في إندونيسيا

Lebanon 24
02-10-2025 | 01:18
أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الخميس، أنّ 59 شخصا لا يزالون عالقين تحت أنقاض مبنى مدرسة إسلامية انهارت يوم الاثنين الماضي في جزيرة جاوة، إحدى جزر الأرخبيل الإندونيسي.
ووفقا للسلطات، فقد تسببت كارثة انهيار  مدرسة "الخزيني" الإسلامية الداخلية في ولاية جاوة الشرقية، حتى الآن عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.

وقال عبد المهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إنّه وفقا لأحدث إحصائية "لا يزال 59 شخصا عالقين تحت الأنقاض".
 وأشارت تقارير بأن معظم المفقودين أو العالقين تحت الإنقاض هم طلاب بأعمار تتراوح بين 12 و17 عاما.

 وأضاف في بيان أنّه من المحتمل أنّ "بعض الناجين من الحادث لم يبلغوا عن أماكن وجودهم".
