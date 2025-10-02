28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ماسك سيُصبح أول "تريليونير" في العالم.. هذا ما كشفته مجلة "فوربس"
Lebanon 24
02-10-2025
|
02:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مجلة "فوربس" أمس الأربعاء ان
إيلون ماسك
أغنى رجل في العالم يقترب من بلوغ عتبة التريليونير الأول في العالم.
Advertisement
وأصبح الرئيس التنفيذي لشركتي
تيسلا
وسبيس إكس أول شخص تصل ثروته الصافية إلى 500 مليار دولار، لبعض الوقت، مع انتعاش أسهم شركته للسيارات الكهربائية بعدما دخل المجال السياسي لفترة وجيزة، وسط مكاسب أخرى.
وأمس الأربعاء بلغت ثروة
ماسك
، البالغ 54 عاما، 500.1 مليار قبل أن تتراجع إلى 499.1 مليار دولار، وفقا لمرصد المجلة "ريل تايم بليونير".
يليه في الترتيب لاري إليسون الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل، بثروة صافية تبلغ 350.7 مليار دولار، ثم
مارك زوكربيرغ
الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بثروة صافية تبلغ 245.8 مليار دولار في قائمة فوربس.
بعد تخرجه من
جامعة بنسلفانيا
وتركه
جامعة ستانفورد
، جمع إيلون ماسك أول ملايينه عندما باع شركة برمجيات للنشر الإلكتروني لشركة كومباك الأميركية المختصة بتصنيع أجهزة الكمبيوتر مقابل أكثر من 300 مليون دولار عام 1999.
ثم اندمجت شركته التالية مع باي بال، وبعد مغادرته تلك الشركة، أسس قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا شركة
سبيس إكس
للصواريخ الفضائية عام 2002، وأصبح رئيسا لمجلس إدارة شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية عام 2004.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
من هنّ "أجمل نساء العالم" بنظر والد إيلون ماسك؟
Lebanon 24
من هنّ "أجمل نساء العالم" بنظر والد إيلون ماسك؟
02/10/2025 15:13:03
02/10/2025 15:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتحوّل محادثات السلام مع ترامب إلى فخ لروسيا؟ هذا ما كشفته "بوليتيكو"
Lebanon 24
هل تتحوّل محادثات السلام مع ترامب إلى فخ لروسيا؟ هذا ما كشفته "بوليتيكو"
02/10/2025 15:13:03
02/10/2025 15:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك يكشف مفاجأة عن "غروك 2.5".. هذا ما قاله
Lebanon 24
ماسك يكشف مفاجأة عن "غروك 2.5".. هذا ما قاله
02/10/2025 15:13:03
02/10/2025 15:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تتحكم بالأجهزة عبر التفكير… عدد مستخدمي "شرائح ماسك" للدماغ حول العالم ارتفع
Lebanon 24
تتحكم بالأجهزة عبر التفكير… عدد مستخدمي "شرائح ماسك" للدماغ حول العالم ارتفع
02/10/2025 15:13:03
02/10/2025 15:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
جامعة بنسلفانيا
جامعة ستانفورد
مارك زوكربيرغ
إيلون ماسك
شركة ميتا
سكاي نيوز
سبيس إكس
زوكربيرغ
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الغرف المُقفلة" تكشف المفاجأة.. إيران تتأهب بترسانة صاروخية ضخمة لهذه الحرب
Lebanon 24
"الغرف المُقفلة" تكشف المفاجأة.. إيران تتأهب بترسانة صاروخية ضخمة لهذه الحرب
08:00 | 2025-10-02
02/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الوضع في السودان... هذا ما أعلنته الأمم المتحدة
Lebanon 24
عن الوضع في السودان... هذا ما أعلنته الأمم المتحدة
07:01 | 2025-10-02
02/10/2025 07:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تنتظر موقف "حماس".. "جبهات الإخوان" تحرض لرفض خطة ترامب
Lebanon 24
لم تنتظر موقف "حماس".. "جبهات الإخوان" تحرض لرفض خطة ترامب
07:00 | 2025-10-02
02/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادرة أصول ملياردير روسي.. هذه التهمة موجّهة إليه
Lebanon 24
مصادرة أصول ملياردير روسي.. هذه التهمة موجّهة إليه
06:22 | 2025-10-02
02/10/2025 06:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في بريطانيا.. إصابات بهجوم قرب كنيس يهودي
Lebanon 24
في بريطانيا.. إصابات بهجوم قرب كنيس يهودي
05:37 | 2025-10-02
02/10/2025 05:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
15:19 | 2025-10-01
01/10/2025 03:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
12:00 | 2025-10-01
01/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
10:01 | 2025-10-01
01/10/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2025-10-02
"الغرف المُقفلة" تكشف المفاجأة.. إيران تتأهب بترسانة صاروخية ضخمة لهذه الحرب
07:01 | 2025-10-02
عن الوضع في السودان... هذا ما أعلنته الأمم المتحدة
07:00 | 2025-10-02
لم تنتظر موقف "حماس".. "جبهات الإخوان" تحرض لرفض خطة ترامب
06:22 | 2025-10-02
مصادرة أصول ملياردير روسي.. هذه التهمة موجّهة إليه
05:37 | 2025-10-02
في بريطانيا.. إصابات بهجوم قرب كنيس يهودي
05:31 | 2025-10-02
رئيس وزراء لوكسمبورغ: الاعتراف بفلسطين خارطة طريق للسلام
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 15:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 15:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 15:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24