ماسك سيُصبح أول "تريليونير" في العالم.. هذا ما كشفته مجلة "فوربس"

Advertisement

كشفت مجلة "فوربس" أمس الأربعاء ان أغنى رجل في العالم يقترب من بلوغ عتبة التريليونير الأول في العالم.وأصبح الرئيس التنفيذي لشركتي وسبيس إكس أول شخص تصل ثروته الصافية إلى 500 مليار دولار، لبعض الوقت، مع انتعاش أسهم شركته للسيارات الكهربائية بعدما دخل المجال السياسي لفترة وجيزة، وسط مكاسب أخرى.وأمس الأربعاء بلغت ثروة ، البالغ 54 عاما، 500.1 مليار قبل أن تتراجع إلى 499.1 مليار دولار، وفقا لمرصد المجلة "ريل تايم بليونير".يليه في الترتيب لاري إليسون الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل، بثروة صافية تبلغ 350.7 مليار دولار، ثم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بثروة صافية تبلغ 245.8 مليار دولار في قائمة فوربس.بعد تخرجه من وتركه ، جمع إيلون ماسك أول ملايينه عندما باع شركة برمجيات للنشر الإلكتروني لشركة كومباك الأميركية المختصة بتصنيع أجهزة الكمبيوتر مقابل أكثر من 300 مليون دولار عام 1999.ثم اندمجت شركته التالية مع باي بال، وبعد مغادرته تلك الشركة، أسس قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا شركة للصواريخ الفضائية عام 2002، وأصبح رئيسا لمجلس إدارة شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية عام 2004.(سكاي نيوز)