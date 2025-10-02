Advertisement

إقتصاد

ماسك سيُصبح أول "تريليونير" في العالم.. هذا ما كشفته مجلة "فوربس"

Lebanon 24
02-10-2025 | 02:29
A-
A+
Doc-P-1424239-638949942262301778.webp
Doc-P-1424239-638949942262301778.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مجلة "فوربس" أمس الأربعاء ان إيلون ماسك أغنى رجل في العالم يقترب من بلوغ عتبة التريليونير الأول في العالم. 
Advertisement

وأصبح الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس أول شخص تصل ثروته الصافية إلى 500 مليار دولار، لبعض الوقت، مع انتعاش أسهم شركته للسيارات الكهربائية بعدما دخل المجال السياسي لفترة وجيزة، وسط مكاسب أخرى.

وأمس الأربعاء بلغت ثروة  ماسك، البالغ 54 عاما، 500.1 مليار قبل أن تتراجع إلى 499.1 مليار دولار، وفقا لمرصد المجلة "ريل تايم بليونير".

يليه في الترتيب لاري إليسون الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل، بثروة صافية تبلغ 350.7 مليار دولار، ثم مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بثروة صافية تبلغ 245.8 مليار دولار في قائمة فوربس.

بعد تخرجه من جامعة بنسلفانيا وتركه جامعة ستانفورد، جمع إيلون ماسك أول ملايينه عندما باع شركة برمجيات للنشر الإلكتروني لشركة كومباك الأميركية المختصة بتصنيع أجهزة الكمبيوتر مقابل أكثر من 300 مليون دولار عام 1999.

ثم اندمجت شركته التالية مع باي بال، وبعد مغادرته تلك الشركة، أسس قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا شركة سبيس إكس للصواريخ الفضائية عام 2002، وأصبح رئيسا لمجلس إدارة شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية عام 2004.(سكاي نيوز)




مواضيع ذات صلة
من هنّ "أجمل نساء العالم" بنظر والد إيلون ماسك؟
lebanon 24
02/10/2025 15:13:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تتحوّل محادثات السلام مع ترامب إلى فخ لروسيا؟ هذا ما كشفته "بوليتيكو"
lebanon 24
02/10/2025 15:13:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسك يكشف مفاجأة عن "غروك 2.5".. هذا ما قاله
lebanon 24
02/10/2025 15:13:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تتحكم بالأجهزة عبر التفكير… عدد مستخدمي "شرائح ماسك" للدماغ حول العالم ارتفع
lebanon 24
02/10/2025 15:13:03 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

جامعة بنسلفانيا

جامعة ستانفورد

مارك زوكربيرغ

إيلون ماسك

شركة ميتا

سكاي نيوز

سبيس إكس

زوكربيرغ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-10-02
07:01 | 2025-10-02
07:00 | 2025-10-02
06:22 | 2025-10-02
05:37 | 2025-10-02
05:31 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24