خشية تكرار تجربة لبنان.. مصادر فلسطينية: الفصائل تحتاج لجداول زمنية لانسحاب إسرائيل

كشفت مصادر فلسطينية اليوم الخميس أن حركة ما زالت تجري مشاورات مع الفصائل والوسطاء حول خطة الرئيس الأميركي بشأن إيقاف الحرب في .وقالت المصادر لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن الفصائل أبدت مخاوفها تجاه بعض البنود الغامضة بخطة الرئيس الأميركي، مشيرة إلى أن الفصائل وضعت ملاحظات على الخطة.وأشارت المصادر إلى أن الفصائل أكدت أن الخطة التي قدمت للقادة العرب تختلف عن التي تسلمتها، مؤكدة أنها تريد ضمانات واضحة لالتزام بوقف الحرب، كما تريد ربط تسليم الأسرى بجداول انسحاب إسرائيل من غزة.وأردفت المصادر الفلسطينية بأن الفصائل تحتاج لجداول زمنية لانسحاب إسرائيل خشية تكرار تجربة .وفيما يتواصل التصعيد في غزة، أفادت باستشهاد 75 شخصاً وإصابة العشرات جراء غاراتٍ إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، مع استمرار النزوح.(العربية)