عربي-دولي

خشية تكرار تجربة لبنان.. مصادر فلسطينية: الفصائل تحتاج لجداول زمنية لانسحاب إسرائيل

Lebanon 24
02-10-2025 | 03:42
كشفت مصادر فلسطينية اليوم الخميس أن حركة حماس ما زالت تجري مشاورات مع الفصائل والوسطاء حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيقاف الحرب في قطاع غزة.
وقالت المصادر الفلسطينية لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن الفصائل أبدت مخاوفها تجاه بعض البنود الغامضة بخطة الرئيس الأميركي، مشيرة إلى أن الفصائل وضعت ملاحظات على الخطة.

وأشارت المصادر إلى أن الفصائل أكدت أن الخطة التي قدمت للقادة العرب تختلف عن التي تسلمتها، مؤكدة أنها تريد ضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب، كما تريد ربط تسليم الأسرى بجداول انسحاب إسرائيل من غزة.

وأردفت المصادر الفلسطينية بأن الفصائل تحتاج لجداول زمنية لانسحاب إسرائيل خشية تكرار تجربة لبنان.

وفيما يتواصل التصعيد الإسرائيلي في غزة، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 75 شخصاً وإصابة العشرات جراء غاراتٍ إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، مع استمرار النزوح.(العربية)
