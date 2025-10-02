في اليمن.. وفاة أربعة أطفال غرقاً

أعلنت شرطة محافظة مأرب ، عن وفاة أربعة أطفال نازحين، تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاماً غرقاً، بعد سقوطهم في حفرة مائية داخل للنازحين، شمال شرقي البلاد، في حادثة مأسوية جديدة.

وذكرت شرطة مأرب، في بيان، أن الضحايا هم: دعاء صالح (12 عاماً)، وفاء صالح (10 أعوام)، شايعة صالح (13 عاماً)، وعافية أحمد (8 أعوام)، موضحة أنهم لقوا حتفهم أثناء محاولتهم ملء أوعية بالماء من الحفرة. وقد جرى نقل جثامينهم إلى ثلاجة مستشفى الهيئة في مدينة مأرب. (العربية)