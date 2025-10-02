Advertisement

عربي-دولي

في اليمن.. وفاة أربعة أطفال غرقاً

Lebanon 24
02-10-2025 | 03:55
أعلنت شرطة محافظة مأرب اليمنية، عن وفاة أربعة أطفال نازحين، تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاماً غرقاً، بعد سقوطهم في حفرة مائية داخل مخيم السويداء للنازحين، شمال شرقي البلاد، في حادثة مأسوية جديدة.
وذكرت شرطة مأرب، في بيان، أن الضحايا هم: دعاء صالح (12 عاماً)، وفاء صالح (10 أعوام)، شايعة صالح (13 عاماً)، وعافية أحمد (8 أعوام)، موضحة أنهم لقوا حتفهم أثناء محاولتهم ملء أوعية بالماء من الحفرة. وقد جرى نقل جثامينهم إلى ثلاجة مستشفى الهيئة في مدينة مأرب. (العربية)
عربي-دولي

منوعات

مخيم السويداء

مأرب اليمن

السويداء

شمال شرق

اليمنية

السويدا

السويد

