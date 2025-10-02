Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء لوكسمبورغ: الاعتراف بفلسطين خارطة طريق للسلام

Lebanon 24
02-10-2025 | 05:31
أكد رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن أن قرار بلاده الاعتراف بدولة فلسطين جاء من منطلق دعم السلام ورفض الوضع "غير المقبول" في قطاع غزة.
وقال فريدن، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن الاعتراف يمنح الفلسطينيين أملاً جديداً في هذه اللحظة الصعبة، مشيراً إلى أن حكومة نتنياهو وحركة حماس "لا ترغبان في حل الدولتين".

وشدد على ضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع وإطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب بشكل كامل، داعياً إسرائيل إلى "ضمان حياة طبيعية للفلسطينيين كواجب إنساني"، ولافتاً إلى أن "لا يمكن قبول تجويع الناس".

وبشأن العقوبات الأوروبية المحتملة على إسرائيل، أوضح فريدن أن هذه الخطوة تحتاج إلى إجماع، على غرار ما حصل مع روسيا، مؤكداً دعمه لتطبيق حزمة عقوبات إذا استمرت الحرب.

وختم قائلاً إن إسرائيل يمكنها تفادي هذه العقوبات عبر وقف إطلاق النار والانخراط في خطة سلام قائمة على القانون الدولي.
 
(الجزيرة)
