رئيس وزراء لوكسمبورغ: الاعتراف بفلسطين خارطة طريق للسلام

Advertisement

أكد رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن أن قرار بلاده الاعتراف بدولة جاء من منطلق دعم السلام ورفض الوضع "غير المقبول" في .وقال فريدن، في مقابلة مع قناة ، إن الاعتراف يمنح أملاً جديداً في هذه اللحظة الصعبة، مشيراً إلى أن حكومة وحركة "لا ترغبان في حل الدولتين".وشدد على ضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع وإطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب بشكل كامل، داعياً إلى "ضمان حياة طبيعية للفلسطينيين كواجب إنساني"، ولافتاً إلى أن "لا يمكن قبول تجويع الناس".وبشأن الأوروبية المحتملة على إسرائيل، أوضح فريدن أن هذه الخطوة تحتاج إلى إجماع، على غرار ما حصل مع ، مؤكداً دعمه لتطبيق حزمة عقوبات إذا استمرت الحرب.وختم قائلاً إن إسرائيل يمكنها تفادي هذه العقوبات عبر وقف إطلاق النار والانخراط في خطة سلام قائمة على القانون الدولي.