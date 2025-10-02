23
عربي-دولي
4 شروط أميركية لعدم ضرب إيران.. ما هي؟
Lebanon 24
02-10-2025
|
12:00
A-
A+
كشفت صحيفة
واشنطن
بوست نقلاً عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس
دونالد ترامب
وضعت أربعة شروط أساسية لبدء مفاوضات نووية جديدة مع
إيران
، تشمل: إجراء مفاوضات مباشرة، وقف تخصيب المواد النووية، تقييد برنامج الصواريخ، ووقف تمويل الوكلاء في
الشرق الأوسط
.
المسؤول أوضح أن هذه المطالب تواجه رفضاً متوقعاً من طهران، لكنها برأي واشنطن تشكل "البيئة الضرورية" للوصول إلى حل دبلوماسي، مشيراً إلى أن
العقوبات
الأممية المعاد تفعيلها عبر "آلية الزناد" زادت ارتباك الداخل
الإيراني
وضغطت على اقتصاد يترنح أصلاً.
وفيما حذّر خبراء من أن استمرار الجمود قد يفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل، أكدت
أوروبا
أن "الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحاً"، بينما شدد بنيامين نتنياهو على حق
إسرائيل
في منع طهران من إعادة بناء قدراتها النووية.
المفاوضات التي جرت في خمس جولات صيفية باءت بالفشل، وتوقفت عقب هجوم إسرائيلي على منشآت نووية إيرانية تبعه صراع دام 12 يوماً وضربات أميركية مباشرة. ورغم الهدنة الهشة، يرى محللون أن المنطقة قد تدخل في دورة "صراع منخفض الشدة" بهجمات متبادلة بلا أفق للتسوية.
في الداخل الإيراني، أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن "جدار عدم الثقة مع
الولايات المتحدة
لا يزال عالياً جداً"، بينما انهارت العملة المحلية إلى مستويات قياسية جديدة، ما فاقم التضخم وأثار مخاوف شعبية من مرحلة أكثر قسوة. (سكاي نيوز)
