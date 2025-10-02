4 شروط أميركية لعدم ضرب إيران.. ما هي؟

Advertisement

المسؤول أوضح أن هذه المطالب تواجه رفضاً متوقعاً من طهران، لكنها برأي واشنطن تشكل "البيئة الضرورية" للوصول إلى حل دبلوماسي، مشيراً إلى أن الأممية المعاد تفعيلها عبر "آلية الزناد" زادت ارتباك الداخل وضغطت على اقتصاد يترنح أصلاً.وفيما حذّر خبراء من أن استمرار الجمود قد يفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل، أكدت أن "الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحاً"، بينما شدد بنيامين نتنياهو على حق في منع طهران من إعادة بناء قدراتها النووية.المفاوضات التي جرت في خمس جولات صيفية باءت بالفشل، وتوقفت عقب هجوم إسرائيلي على منشآت نووية إيرانية تبعه صراع دام 12 يوماً وضربات أميركية مباشرة. ورغم الهدنة الهشة، يرى محللون أن المنطقة قد تدخل في دورة "صراع منخفض الشدة" بهجمات متبادلة بلا أفق للتسوية.في الداخل الإيراني، أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن "جدار عدم الثقة مع لا يزال عالياً جداً"، بينما انهارت العملة المحلية إلى مستويات قياسية جديدة، ما فاقم التضخم وأثار مخاوف شعبية من مرحلة أكثر قسوة. (سكاي نيوز)