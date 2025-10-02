Advertisement

عربي-دولي

هذا مصير الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود"

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1424470-638950248146245038.png
Doc-P-1424470-638950248146245038.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إسرائيل، الخميس، أنها ستُرحل إلى أوروبا جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود" المتجهة إلى غزة، بعدما اعترضتها البحرية الإسرائيلية ومنعتها من كسر الحصار البحري المفروض على القطاع. وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أياً من السفن لم يتمكن من دخول "منطقة القتال"، فيما بقيت سفينة واحدة بعيدة عن السواحل.
Advertisement

ومن بين المشاركين الذين أوقفتهم القوات الإسرائيلية الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، والنائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن، إضافة إلى شخصيات بارزة مثل مانديلا مانديلا حفيد الزعيم الجنوب أفريقي، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو.

التحرك أثار موجة إدانات دولية؛ إذ وصفت حماس العملية بأنها "جريمة قرصنة"، فيما ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"وحشية إسرائيل". وفتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً بعد توقيف مواطنين أتراك، كما دانت البرازيل اعتراض الأسطول الذي كان على متنه نائب برازيلي.

وفي أوروبا، استدعت إسبانيا وبلجيكا دبلوماسيين إسرائيليين احتجاجاً على اعتراض الأسطول في المياه الدولية، بينما دعت فرنسا إلى ضمان حماية المشاركين. وفي إيطاليا، خرجت تظاهرات في روما ونابولي، تزامناً مع دعوة النقابات إلى إضراب عام تضامناً مع الأسطول.

وكان "أسطول الصمود العالمي"، الذي يضم نحو 45 سفينة على متنها مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة، قد انطلق من إسبانيا مطلع سبتمبر محمّلاً بمساعدات طبية وغذائية وحليب أطفال، مؤكداً أنه "مهمة سلمية لكسر الحصار عن غزة". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأيرلندي: يجب معاملة جميع من على متن سفن أسطول الصمود وفقاً للقانون الدولي
lebanon 24
03/10/2025 02:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: جنود إسرائيليون صعدوا بالفعل على متن عدة سفن من أسطول الصمود
lebanon 24
03/10/2025 02:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سفن أسطول الصمود تقترب من بعضها تحسبا لاعتراض البحرية الإسرائيلية للأسطول (الجزيرة)
lebanon 24
03/10/2025 02:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمو أسطول الصمود: أعلنا حالة الطوارئ ونتوقع أن تعترض البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول خلال ساعة
lebanon 24
03/10/2025 02:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

الفرنسية

الأوروبي

إسرائيل

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:18 | 2025-10-02
16:00 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:40 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24