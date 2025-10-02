Advertisement

عربي-دولي

بعد زلزال عنيف... والد ميغان ماركل "مُحاصر" وإبنته تطلب المُساعدة!

Lebanon 24
02-10-2025 | 11:08
Doc-P-1424483-638950257719652102.jpg
Doc-P-1424483-638950257719652102.jpg photos 0
ضرب زلزال بقوّة 6.9 على مقياس ريختر، جزيرة سيبو في الفلبين، حيث يُقيم توماس ماركل والد دوقة "ساسكس" ميغان ماركل، في برج سكنيّ.
وكشفت سامانثا الأخت غير الشقيقة لميغان، أن والدها أصبح "محاصرًا"، وطلبت المُساعدة وقالت إنّه "غير قادر على التحرّك بمفرده بسبب حالته الصحية".
 
 
وكتبت سامانثا على حسابها في "إكس": "والدي عالق في الطابق التاسع عشر بعد زلزال هائل، ولا يستطيع المشي"، لكنّها أعلنت في وقتٍ لاحقٍ أنّه بخير ويُخطّط لمغادرة المبنى. (ارم نيوز)
 
 
