بعد زلزال عنيف... والد ميغان ماركل "مُحاصر" وإبنته تطلب المُساعدة!

ضرب زلزال بقوّة 6.9 على مقياس ريختر، سيبو في الفلبين، حيث يُقيم والد دوقة "ساسكس" ، في برج سكنيّ.

Advertisement

وكشفت سامانثا الأخت غير الشقيقة لميغان، أن والدها أصبح "محاصرًا"، وطلبت المُساعدة وقالت إنّه "غير قادر على التحرّك بمفرده بسبب حالته الصحية".

وكتبت سامانثا على حسابها في "إكس": "والدي عالق في الطابق التاسع عشر بعد زلزال هائل، ولا يستطيع المشي"، لكنّها أعلنت في وقتٍ لاحقٍ أنّه بخير ويُخطّط لمغادرة المبنى. (ارم نيوز)