Advertisement

عربي-دولي

روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات الأسرى مجددًا

Lebanon 24
02-10-2025 | 12:11
A-
A+
Doc-P-1424501-638950292193187173.webp
Doc-P-1424501-638950292193187173.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبادلت روسيا وأوكرانيا، الخميس، 185 أسير حرب من الجانبين، في خطوة تُعد من المجالات النادرة التي لا يزال يشهد فيها البلدان تعاونًا، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على اندلاع الحرب.
Advertisement


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر منصة "تلغرام" أنّه "أعيد 185 عسكريا روسيا إلى البلاد انطلاقا من أراضي سيطرة نظام كييف".


وتابعت: "في المقابل، تم تسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرة إلى تسلم موسكو أيضا 20 مدنيا.


وأشارت روسيا إلى أن عملية التبادل جاءت بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة بين الجانبين، التي عقدت في إسطنبول في تموز الماضي.
مواضيع ذات صلة
روسيا وأوكرانيا تتبادلان 146 أسيرا لكل طرف (العربية)
lebanon 24
03/10/2025 02:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعشرات المسيّرات.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات
lebanon 24
03/10/2025 02:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 84 أسيراً من كل جانب بمجموع 168 أسيراً (سكاي نيوز)
lebanon 24
03/10/2025 02:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بموجب الصفقة إسرائيل ستطلق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من الأحكام العالية
lebanon 24
03/10/2025 02:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

الجولة الأخيرة

وزارة الدفاع

الأوكرانية

أوكرانيا

تلغرام

موسكو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:18 | 2025-10-02
16:00 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:40 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24