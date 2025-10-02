23
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
6
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات الأسرى مجددًا
Lebanon 24
02-10-2025
|
12:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبادلت
روسيا
وأوكرانيا، الخميس، 185 أسير حرب من الجانبين، في خطوة تُعد من المجالات النادرة التي لا يزال يشهد فيها البلدان تعاونًا، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على اندلاع الحرب.
Advertisement
وأعلنت
وزارة الدفاع الروسية
عبر منصة "
تلغرام
" أنّه "أعيد 185 عسكريا روسيا إلى البلاد انطلاقا من أراضي سيطرة نظام
كييف
".
وتابعت: "في المقابل، تم تسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة
الأوكرانية
"، مشيرة إلى تسلم
موسكو
أيضا 20 مدنيا.
وأشارت روسيا إلى أن عملية التبادل جاءت بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال
الجولة الأخيرة
من محادثات السلام المباشرة بين الجانبين، التي عقدت في إسطنبول في
تموز
الماضي.
مواضيع ذات صلة
روسيا وأوكرانيا تتبادلان 146 أسيرا لكل طرف (العربية)
Lebanon 24
روسيا وأوكرانيا تتبادلان 146 أسيرا لكل طرف (العربية)
03/10/2025 02:42:46
03/10/2025 02:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعشرات المسيّرات.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات
Lebanon 24
بعشرات المسيّرات.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات
03/10/2025 02:42:46
03/10/2025 02:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 84 أسيراً من كل جانب بمجموع 168 أسيراً (سكاي نيوز)
Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 84 أسيراً من كل جانب بمجموع 168 أسيراً (سكاي نيوز)
03/10/2025 02:42:46
03/10/2025 02:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بموجب الصفقة إسرائيل ستطلق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من الأحكام العالية
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بموجب الصفقة إسرائيل ستطلق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من الأحكام العالية
03/10/2025 02:42:46
03/10/2025 02:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
الجولة الأخيرة
وزارة الدفاع
الأوكرانية
أوكرانيا
تلغرام
موسكو
تابع
قد يعجبك أيضاً
جنرال فرنسيّ: كونوا مستعدين للمشاركة في القتال في أيّ لحظة
Lebanon 24
جنرال فرنسيّ: كونوا مستعدين للمشاركة في القتال في أيّ لحظة
16:57 | 2025-10-02
02/10/2025 04:57:06
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل نزع سلاح "الحزب"... 230 مليون دولار من أميركا للبنان
Lebanon 24
من أجل نزع سلاح "الحزب"... 230 مليون دولار من أميركا للبنان
16:28 | 2025-10-02
02/10/2025 04:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصولٍ عربيّة... هذه هويّة مُهاجم الكنيس اليهوديّ في مانشستر
Lebanon 24
من أصولٍ عربيّة... هذه هويّة مُهاجم الكنيس اليهوديّ في مانشستر
16:18 | 2025-10-02
02/10/2025 04:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال إندلاع مُواجهة مباشرة... من الأقوى عسكريّاً تركيا أو إسرائيل؟
Lebanon 24
في حال إندلاع مُواجهة مباشرة... من الأقوى عسكريّاً تركيا أو إسرائيل؟
16:00 | 2025-10-02
02/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرات وأجهزة تجسس... ضبط أضخم شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين!
Lebanon 24
مسيّرات وأجهزة تجسس... ضبط أضخم شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين!
15:49 | 2025-10-02
02/10/2025 03:49:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
09:44 | 2025-10-02
02/10/2025 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق
Lebanon 24
قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق
02:15 | 2025-10-02
02/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
10:30 | 2025-10-02
02/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-10-02
جنرال فرنسيّ: كونوا مستعدين للمشاركة في القتال في أيّ لحظة
16:28 | 2025-10-02
من أجل نزع سلاح "الحزب"... 230 مليون دولار من أميركا للبنان
16:18 | 2025-10-02
من أصولٍ عربيّة... هذه هويّة مُهاجم الكنيس اليهوديّ في مانشستر
16:00 | 2025-10-02
في حال إندلاع مُواجهة مباشرة... من الأقوى عسكريّاً تركيا أو إسرائيل؟
15:49 | 2025-10-02
مسيّرات وأجهزة تجسس... ضبط أضخم شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين!
15:40 | 2025-10-02
بالفيديو... غارات إسرائيليّة من سماء البقاع على سوريا
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 02:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 02:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
03/10/2025 02:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24