Advertisement

عربي-دولي

ترامب: سنحصل على غزة والسلام الشامل سيكون إنجازًا مذهلًا

Lebanon 24
02-10-2025 | 13:45
A-
A+
Doc-P-1424544-638950350015340524.jpg
Doc-P-1424544-638950350015340524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى "أن لم يفعل أحد ما فعلته وقد قمنا بحل سبع حروب وقد تصبح 8".
Advertisement
وأكد ترامب "أن  مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة بعد 3000 عام وسيكون لدينا أكثر من غزة".
أضاف: سنحصل على غزة بالإضافة إلى السلام الشامل وسيكون ذلك إنجازا مذهلا.
وتابع: بعد حل مسألة غزة سننظر في أمر روسيا وظننت أن ذلك سيكون سهلا لكنه كان صعبا. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
ماكرون يرد على ترامب: لن تحصل على جائزة نوبل للسلام إلا..
lebanon 24
03/10/2025 02:43:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: عدم منحي جائزة نوبل للسلام سيكون إهانة لبلدنا
lebanon 24
03/10/2025 02:43:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: نريد السلام ولكن سلاما كريما وشاملا
lebanon 24
03/10/2025 02:43:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا في بناء سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط
lebanon 24
03/10/2025 02:43:36 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الجزيرة

روسيا

الشام

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:18 | 2025-10-02
16:00 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:40 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24