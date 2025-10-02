ترامب: سنحصل على غزة والسلام الشامل سيكون إنجازًا مذهلًا

Advertisement

أشار الرئيس الأميركي الى "أن لم يفعل أحد ما فعلته وقد قمنا بحل سبع حروب وقد تصبح 8".وأكد "أن مشكلة قابلة للحل بسهولة بعد 3000 عام وسيكون لدينا أكثر من غزة".أضاف: سنحصل على غزة بالإضافة إلى السلام الشامل وسيكون ذلك إنجازا مذهلا.وتابع: بعد حل مسألة غزة سننظر في أمر وظننت أن ذلك سيكون سهلا لكنه كان صعبا. (الجزيرة)