إمرأة تُجبر طائرة على الهبوط إضطراريّاً... إليكم ما فعلته

أجبر سلوك مسافرة بريطانيّة مخمورة، كانت برفقة زوجها وطفلها، طائرة ركاب كانت متجهة إلى مصر، على الهبوط اضطراريا في كريت في .وبحسب الركاب، كانت "المرأة في حالة سكر شديد، وتجاهلت تعليمات طاقم الطائرة، وكان سلوكها عدوانيّاً، ما دفع القبطان إلى الهبوط في مطار هيراكليون.