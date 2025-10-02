Advertisement

عربي-دولي

إمرأة تُجبر طائرة على الهبوط إضطراريّاً... إليكم ما فعلته

Lebanon 24
02-10-2025 | 14:32
أجبر سلوك مسافرة بريطانيّة مخمورة، كانت برفقة زوجها وطفلها، طائرة ركاب كانت متجهة إلى مصر، على الهبوط اضطراريا في جزيرة كريت في اليونان.
وبحسب الركاب، كانت "المرأة في حالة سكر شديد، وتجاهلت تعليمات طاقم الطائرة، وكان سلوكها عدوانيّاً، ما دفع القبطان إلى الهبوط في مطار هيراكليون.
 
 
وبعد هبوط الطائرة، اعتقلت الشرطة المرأة، واقتيدت إلى التحقيق. (سكاي نيوز)
 
 
 
