عربي-دولي

الخارجية الأميركية: نسعى لتحويل خطة ترامب بشأن غزة إلى واقع

Lebanon 24
02-10-2025 | 15:05
قال مسؤول بالخارجية الأميركية "إن أسطول الصمود استفزاز متعمد وغير ضروري لكننا ملتزمون بمساعدة أي أمريكي شارك فيه".
وأشار الى "أن ما نسعى له الآن هو جعل خطة الرئيس ترمب لإنهاء الحرب في غزة واقعا ملموسا". (الجزيرة)
