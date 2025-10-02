الخارجية الأميركية: نسعى لتحويل خطة ترامب بشأن غزة إلى واقع

Advertisement

قال مسؤول بالخارجية الأميركية "إن أسطول الصمود استفزاز متعمد وغير ضروري لكننا ملتزمون بمساعدة أي شارك فيه".وأشار الى "أن ما نسعى له الآن هو جعل خطة الرئيس لإنهاء الحرب في غزة واقعا ملموسا". (الجزيرة)