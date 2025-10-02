Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري يكشف تفاصيل "الوعد الصادق 2"

Lebanon 24
02-10-2025 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1424565-638950405774103810.jpg
Doc-P-1424565-638950405774103810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني "إن 80 بالمئة من صواريخنا أصابت أهدافها بنجاح خلال مواجهة الـ 12 يوما مع إسرائيل".
Advertisement
وأشار الى "أن تخطيط عملية "الوعد الصادق 2 وجوانبها الفنية فاجأت إسرائيل في نوع  الرد والتكتيك". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من العدوّ سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة من عمليات الوعد الصادق السابقة
lebanon 24
03/10/2025 02:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف.. كيف استهدفت إسرائيل قيادات الحرس الثوري؟
lebanon 24
03/10/2025 02:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة "تعتبرها طهران ضرورية"
lebanon 24
03/10/2025 02:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ
lebanon 24
03/10/2025 02:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري

سكاي نيوز

سكاي نيو

الإيراني

إسرائيل

باسم ال

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:18 | 2025-10-02
16:00 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:40 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24