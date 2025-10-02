Advertisement

عربي-دولي

من أصولٍ عربيّة... هذه هويّة مُهاجم الكنيس اليهوديّ في مانشستر

Lebanon 24
02-10-2025 | 16:18
كشفت شرطة مانشستر في بريطانيا، أنّ مهاجم الكنيس في المدينة هو مواطن بريطانيّ من أصل سوريّ.
وأضافت الشرطة أنّ المهاجم يدعى جهاد الشامي، ويبلغ من العمر 35 عاماً.
 
 
 
