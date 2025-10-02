Advertisement

عربي-دولي

جنرال فرنسيّ: كونوا مستعدين للمشاركة في القتال في أيّ لحظة

Lebanon 24
02-10-2025 | 16:57
قال قائد القوات البرية الفرنسية الجنرال بيير شيل، إنّ "الغرب يجب أن يكون مستعدا للانخراط في عمليات قتالية حتى في المستقبل القريب جداً".
وأضاف شيل في مجلة "Valeurs actuelles": "كونوا مستعدين للمشاركة في القتال في أيّ لحظة، حتى اعتبارا من مساء اليوم، إذا لزم الأمر". (روسيا اليوم)
 
 
