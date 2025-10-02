23
عربي-دولي
جنرال فرنسيّ: كونوا مستعدين للمشاركة في القتال في أيّ لحظة
Lebanon 24
02-10-2025
|
16:57
قال قائد
القوات البرية
الفرنسية
الجنرال
بيير شيل
، إنّ "الغرب يجب أن يكون مستعدا للانخراط في عمليات قتالية حتى في
المستقبل
القريب جداً".
وأضاف شيل في مجلة "Valeurs actuelles": "كونوا مستعدين للمشاركة في القتال في أيّ لحظة، حتى اعتبارا من مساء اليوم، إذا لزم الأمر". (روسيا اليوم)
