جنرال فرنسيّ: كونوا مستعدين للمشاركة في القتال في أيّ لحظة

قال قائد الجنرال ، إنّ "الغرب يجب أن يكون مستعدا للانخراط في عمليات قتالية حتى في القريب جداً".وأضاف شيل في مجلة "Valeurs actuelles": "كونوا مستعدين للمشاركة في القتال في أيّ لحظة، حتى اعتبارا من مساء اليوم، إذا لزم الأمر". (روسيا اليوم)