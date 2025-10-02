28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
5
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بن غفير لناشطي "أسطول الصمود": أنتم إرهابيون
Lebanon 24
02-10-2025
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر مقطع مصوّر يظهر
وزير الأمن القومي
الإسرائيلي
إيتمار بن غفير
وهو يهاجم الناشطين المشاركين ضمن "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار على
قطاع غزة
وتوصيل المساعدات الإنسانية، قائلاً لهم: "أنتم إرهابيون".
Advertisement
وفي الفيديو، ظهر النشطاء وهم قيد الاعتقال على الأرض وحولهم عناصر أمن إسرائيليون، ورد بعضهم على
بن غفير
بهتاف: "الحرية لفلسطين".
وفي وقت سابق أكد مسؤول إسرائيلي احتجاز سلاح البحرية أكثر من 400 ناشط مؤيد للفلسطينيين كانوا على متن 41 سفينة ضمن "أسطول الصمود" الذي حمل مساعدات إلى غزة، تمهيدا لبدء ترحيلهم إلى بلدانهم.
وكانت
وزارة الخارجية
الإسرائيلية
أكدت أمس الخميس، أن كل النشطاء بصحة جيدة، وأن أيا من سفن أو مراكب الأسطول لم تتقدم نحو غزة.
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم أسطول الصمود ل"الجزيرة": السلطات الإسرائيلية احتجزت ناشطين من الأسطول في المياه الدولية
Lebanon 24
المتحدثة باسم أسطول الصمود ل"الجزيرة": السلطات الإسرائيلية احتجزت ناشطين من الأسطول في المياه الدولية
03/10/2025 10:15:19
03/10/2025 10:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: بعد انتهاء السيطرة على سفن أسطول الصمود سيتم ترحيل الناشطين إلى دولهم
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: بعد انتهاء السيطرة على سفن أسطول الصمود سيتم ترحيل الناشطين إلى دولهم
03/10/2025 10:15:19
03/10/2025 10:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: اعتراض جيش الاحتلال أسطول الصمود واعتقال النشطاء قرصنة وإرهاب
Lebanon 24
حماس: اعتراض جيش الاحتلال أسطول الصمود واعتقال النشطاء قرصنة وإرهاب
03/10/2025 10:15:19
03/10/2025 10:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية التركية: ندين بشدة الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود ونعتبره عملاً إرهابياً
Lebanon 24
الخارجية التركية: ندين بشدة الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود ونعتبره عملاً إرهابياً
03/10/2025 10:15:19
03/10/2025 10:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الأمن القومي
إيتمار بن غفير
وزارة الخارجية
الأمن القومي
الإسرائيلية
وزير الأمن
الإسرائيلي
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
Lebanon 24
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
03:13 | 2025-10-03
03/10/2025 03:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
Lebanon 24
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
03:00 | 2025-10-03
03/10/2025 03:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
Lebanon 24
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
02:54 | 2025-10-03
03/10/2025 02:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
Lebanon 24
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
02:43 | 2025-10-03
03/10/2025 02:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
Lebanon 24
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
02:14 | 2025-10-03
03/10/2025 02:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
09:44 | 2025-10-02
02/10/2025 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
10:30 | 2025-10-02
02/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
10:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:13 | 2025-10-03
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
03:00 | 2025-10-03
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
02:54 | 2025-10-03
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
02:43 | 2025-10-03
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
02:14 | 2025-10-03
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
01:53 | 2025-10-03
بسبب اعتراض "أسطول الصمود".. بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 10:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 10:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 10:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24