بن غفير لناشطي "أسطول الصمود": أنتم إرهابيون

انتشر مقطع مصوّر يظهر وهو يهاجم الناشطين المشاركين ضمن "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار على وتوصيل المساعدات الإنسانية، قائلاً لهم: "أنتم إرهابيون".وفي الفيديو، ظهر النشطاء وهم قيد الاعتقال على الأرض وحولهم عناصر أمن إسرائيليون، ورد بعضهم على بهتاف: "الحرية لفلسطين".وفي وقت سابق أكد مسؤول إسرائيلي احتجاز سلاح البحرية أكثر من 400 ناشط مؤيد للفلسطينيين كانوا على متن 41 سفينة ضمن "أسطول الصمود" الذي حمل مساعدات إلى غزة، تمهيدا لبدء ترحيلهم إلى بلدانهم.وكانت أكدت أمس الخميس، أن كل النشطاء بصحة جيدة، وأن أيا من سفن أو مراكب الأسطول لم تتقدم نحو غزة.