عربي-دولي

بن غفير لناشطي "أسطول الصمود": أنتم إرهابيون

Lebanon 24
02-10-2025 | 23:41
انتشر مقطع مصوّر يظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يهاجم الناشطين المشاركين ضمن "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار على قطاع غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، قائلاً لهم: "أنتم إرهابيون".
وفي الفيديو، ظهر النشطاء وهم قيد الاعتقال على الأرض وحولهم عناصر أمن إسرائيليون، ورد بعضهم على بن غفير بهتاف: "الحرية لفلسطين".

وفي وقت سابق أكد مسؤول  إسرائيلي احتجاز سلاح البحرية أكثر من 400 ناشط مؤيد للفلسطينيين كانوا على متن 41 سفينة ضمن "أسطول الصمود" الذي حمل مساعدات إلى غزة، تمهيدا لبدء ترحيلهم إلى بلدانهم.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أمس الخميس، أن كل النشطاء بصحة جيدة، وأن أيا من سفن أو مراكب الأسطول لم تتقدم نحو غزة.
